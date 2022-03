Une exposition sur Bruce Springsteen bientôt dévoilée dans le New Jersey 

« Tout ce que j'ai appris de profondément important, je l'ai appris dans cette ville. Vous apprenez la plupart de ce qui fait de vous ce que vous êtes à l'âge de 12 ans, peut-être même à l'adolescence. J'ai eu toutes les joies et les peines habituelles de grandir dans une petite ville comme celle-ci, et bien sûr, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai pris la poudre d'escampette » a ironisé Bruce Springsteen dans le discours de présentation de cette nouvelle exposition.

Né dans le comté de Monmouth, dans le New Jersey, le chanteur d'E Street Band propose un retour aux sources avec cette nouvelle collaboration entre le Bruce Springsteen Archives and Center for American Music de l'université de Monmouth, et la ville de Freehold, où il a grandi. « Je suppose que ce qui est inhabituel, c'est que malgré mes déplacements à travers le monde, je suis toujours revenu » a expliqué le chanteur lors de la présentation du projet, ce mardi 8 mars 2022.

Le bâtiment du service d'incendie de Freehold, où sera installée l'exposition, a été le lieu d'inspiration de nombreuses chansons du Boss, qui a créé dans cette ville son premier groupe de rock, The Castiles. « C'était merveilleux d'avoir cette ville comme centre de mon art et de ma vie. J'ai hâte de continuer à le faire jusqu'à ce qu'on me mette dans une boîte ». Elle présentera, en plus des objets emblématiques du chanteur, des films, séquences de concerts, et interviews.

La directrice des archives de Bruce Springsteen, Eileen Chapman, a précisé : « [N]ous ferons en sorte que l'héritage musical de Springsteen et son rôle important dans l'histoire de la musique américaine restent dans le New Jersey pour les générations à venir [...] Cette exposition sera une ressource pédagogique pour les enseignants ».

Selon l'Université de Monmouth, l'événement contribuera à la préservation de l'héritage de Bruce Springsteen et à la célébration de la longue et riche histoire de la musique américaine. Il fait suite à Bruce Springsteen Live !, exposition itinérante consacrée au chanteur, qui se termine le 20 mars 2022 dans le New Jersey avant d'être déplacée au Grammy Museum, à Los Angeles, en automne prochain.

Via Asbury Park Press, Variety

Crédits : Capture d'écran, Youtube