Droits d'auteur : la féminisation se poursuit, la répartition progresse

L'année dernière, la Scam avait fait le bilan de toute une décennie en matière de répartition des droits d'auteur, afin d'observer les évolutions, ou non, pour la représentation des femmes au sein de la profession des auteurs et des autrices.

La féminisation des membres de la Scam augmente, d'année en année, signe d'une place plus largement occupée par les autrices : de 36 % en 2009, elles représentent 37 % des membres dix ans plus tard, et 39 % en 2020 (17.102 membres sur 43.664). Du côté des nouveaux membres, le chiffre est aussi représentatif, puisqu'elles y représentent 45 % du total en 2020, contre 40 % seulement en 2009.

Une nouvelle génération d'autrices se distingue au sein de la répartition selon l'âge des nouveaux membres de la Scam : pour les autrices, 37,5 % ont de 20 à 30 ans et 34 % de 31 à 40 ans. Côté auteur, cette jeune génération pèse un peu moins : on compte 31,5 % de nouveaux membres âgés de 20 à 30 ans, et 31 % de 31 à 40 ans.

Pour l'ensemble des membres, les autrices sont surtout âgées de 41 à 50 ans (26 %), puis de 51 à 60 ans (22 %) et de 31 à 40 ans (21 %). Les auteurs, dans leur ensemble, sont un peu plus vieux, avant tout âgés de 51 à 60 ans (24,5 %), puis de 41 à 50 ans (22 %) et de 61 à 70 ans (20 %).

Les autrices sont majoritairement basées en Île-de-France (52 %), devant les autres régions (36 %) et l'étranger (12 %) — les nouvelles membres sont aussi basées en IdF, avant tout (48,5 %). Du côté des auteurs, l'Île-de-France (45 %) est presque rattrapée par les autres régions (43 %) comme lieu de vie, avant l'étranger (12 %). Et les autres régions sont désormais en tête de la dynamique des nouveaux membres auteurs (47 %, devant l'IdF à 39 %).

Une répartition toujours inégale

Le dur de l'étude de la Scam pour 2020 porte bien entendu sur la répartition selon les droits perçus, présentée par tranche de revenus annuels.

Sur les 35.464 membres de la Scam ayant reçu des droits (allant de moins de 100 € à plus de 20.000 €), les autrices en représentent 37 %, contre 63 % d'auteurs. Dans les très faibles revenus (de moins de 100 € à 250 €), les autrices sont sous-représentées, quand les auteurs le sont plus.

Au fil de la hausse des droits d'auteur, la tendance s'équilibre, surtout entre 500 et 5000 € de droits d'auteur annuels, avant un écart qui se creuse à nouveau pour les plus hauts revenus versés en droits d'auteur. Si l'âge globalement plus élevé des auteurs peut en partie expliquer cet écart (a priori, un auteur plus âgé recevant plus de droits d'auteur - ce qui reste toutefois à caution) et la part plus importante des auteurs parmi les membres de la Scam (61 %), il semble malgré tout subsister une différence de traitement, au détriment des autrices.

« Les revenus les plus élevés sont toujours l’apanage des hommes, mais l’écart diminue année après année », commente d'ailleurs la Scam, qui remarque que la part des femmes au sein de la répartition progresse « lentement ».

Le ministère de la Culture avait publié l'année dernière un rapport, basé sur des chiffres 2012-2017, faisant état de fortes inégalités de rémunération au sein des professions littéraires, dont les auteurs et autrices. Si bien que, d'après les calculs d'ActuaLitté, les femmes du secteur travaillent bénévolement dès la fin du mois de septembre, au vu des inégalités de salaires.

Plusieurs mesures ont été annoncées par le ministère de la Culture et le Centre national du Livre pour tenter de se rapprocher de l'égalité au sein de la filière du livre.