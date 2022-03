Nancy : la Médiathèque Manufacture en travaux

Ces travaux s’inscrivent dans le dispositif de Bibliothèque Numérique de Référence, créé par le Ministère de la Culture, qui permet d’accompagner les projets innovants des bibliothèques des collectivités locales. Les Bibliothèques de Nancy ont engagé un premier projet en 2016.

Il a donné lieu à la création de la bibliothèque numérique du Sillon Lorrain, Limédia, et à des travaux importants à la Bibliothèque Stanislas et à la Médiathèque Manufacture. Les deux premiers niveaux avaient été réaménagés pour créer notamment un tiers-lieu et un espace pour les jeux vidéo, pour un montant de 1,5 M€. Après ces travaux, avec une nouvelle offre de services, la fréquentation de la Médiathèque Manufacture s’est accrue de 40 %, passant à 1000 entrées par jour.

Le deuxième volet de modernisation de la médiathèque, pour un montant de 4 M€, va permettre d’aménager les espaces adultes afin d’accompagner au mieux le public dans sa pratique numérique et pour que chacun puisse exprimer sa propre créativité artistique.

Les travaux et cette période de transition vous seront présentés par Bertrand Masson, Adjoint au Maire délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art et aux grands événements, en présence, pour la DRAC Grand Est, de Colette Gravier, Conseillère pour le livre et la lecture à la Médiathèque Manufacture, rue Baron-Louis à Nancy.

Dans cette nouvelle étape de travaux, une offre sera tout de même proposée sur ce site, principalement dans le hall et dans les cubes des 1er et 2e étages. Pour accompagner les lecteurs sur cette période, les Bibliothèques de la Ville de Nancy ont travaillé sur une offre éphémère hors les murs avec un Kraft truck et la mise en place de comptoirs pour l’emprunt et le retour de livres, dans chaque quartier.

crédits photo : Médiathèque Manufacture