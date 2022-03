Sélection du Prix du livre audio France Culture - Lire dans le noir 2022

Lecteurs, auditeurs et internautes, tout le monde peut participer ! Ecoutez et votez ! Mais tout d'abord, découvrez la sélection opérée cette année.

Catégorie jeunesse :

Les émotions en délire, de Claire Loup, lu par Mélodie Orru et Mathilde Bouychou (Ed. Audible)

Nora 8 ans, et Ismaël 5 ans, sont frère et sœur. Comme tous les enfants de leur âge, leur quotidien n'est qu'aventures et découvertes petites et grandes, qu'ils vivent et partagent la plupart du temps avec leur famille et leurs amis. Joie, peur, excitation, tristesse, amour, colère, jalousie... Pas toujours facile de comprendre et de canaliser toutes les émotions qui les traversent jour après jour.

Le Syndrome du spaghetti, de Marie Vareille, lu par Helena Coppejans (Ed. Lizzie)

Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l’absence de son père et aux gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps.

Le mendiant et l’antilope, de Paule Latorre, raconté par l’autrice (Ed. Oui’dire)

À l’autre bout du monde, au royaume de Zanzibar, un mendiant trouve une pièce d’argent et achète une antilope. Patiente, rusée, dévouée et courageuse, elle triomphe de toutes les épreuves et lui apporte richesse et princesse ! Dans cette version africaine et musicale du Chat botté, l’antilope fait de son maître un sultan, mais le roi se souviendra-t-il du mendiant ?

Catégorie fiction :

Enfant de salaud, de Sorj Chalandon, lu par Féodor Atkine (Ed. Audible)

Un jour, grand-père m’a dit que j’étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t’a accompagné partout. Ce n’est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés : SS de pacotille, patriote d’occasion, résistant de composition, qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements.

Les Impatientes, de Djaïli Amadou Amal, lu par Léonie Simaga (Ed. Lizzie)

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d'épouser son cousin.

L’anomalie, d’Hervé Le Tellier, lu par Robin Renucci (Ed. Gallimard)

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux: Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.

Catégorie non fiction :

Vivre avec nos morts, de Delphine Horvilleur, lu par l’autrice (Ed. Audible)

Être rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des siens. Mais c’est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent : « Je me tiens aux côtés de femmes et d’hommes qui, aux moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits. »

Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, de Pablo Servigne & Raphaël Steven, lu par Pablo Servigne (Ed : Fremeaux)

Comment tout peut s’effondrer démontre la vulnérabilité de nos sociétés et le risque systémique de leur effondrement possible. Car aujourd’hui, l’utopie a changé de camp. Est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant.

Just Kids, de Patti Smith, lu par Isabelle Huppert (Ed : La bibliothèque des voix, des femmes Antoinette Fouque, trad. Héloïse Esquié)

« J’avais vingt ans quand je suis montée dans le bus. Je portais ma salopette, un col roulé noir, et le vieil imper gris que j’avais acheté à Camden. Ma petite valise écossaise rouge et jaune contenait quelques crayons de couleur, un carnet, les Illuminations, quelques fringues, et des photos de mon frère et de mes sœurs. J’étais superstitieuse. Nous étions un lundi ; j’étais née un lundi. C’était un bon jour pour arriver à New York City. Personne ne m’attendait. Tout m’attendait. » P.S.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones