Égaux et ensemble” : la campagne italienne pour une édition plus inclusive

Les hashtags de la campagne seront #8marzo #ugualieinsieme et #aie. Une initiative qui permet de réfléchir sur les conditions effectives de la parité de genre dans l’édition italienne, un objectif qui semble encore loin d’être accompli.

Le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, a en effet déclaré dans le communiqué de presse de l’AIE : « Le 8 mars est l’occasion de nous rappeler et de rappeler que l’égalité des chances sur le lieu de travail est un objectif qui n’a pas encore été atteint : même dans l’édition de livres, un monde composé majoritairement de lectrices, les femmes au sommet sont encore nettement minoritaires. Égaux et ensemble signifie aussi ceci : ouvrir les portes aux talents sans préjugés de genre pour créer une industrie de l’édition chorale plus inclusive. »

Du président et du directeur de l’AIE, Ricardo Franco Levi et Fabio Del Giudice, aux responsables de grands groupes d’édition (du groupe Mondadori au groupe Gems) et de petites maisons d’édition (de Il Castoro à Egea), « des centaines de personnes se joindront à la campagne en publiant sur les réseaux sociaux leurs photos avec les bras parallèles pour former le symbole de l’égalité ». Parmi les auteurs et autrices qui ont rejoint la campagne, Marco Balzano, Lidia Ravera, Marco Bianchi, Marcello Simoni, Alessia Gazzola, Viola Ardone, Michela Marzano.