Décès de Shirley Hughes, illustratrice jeunesse au dessin familial et chaleureux

Ses ventes mondiales dépassent les 11 millions d'exemplaires, avec plus de 200 albums illustrés et quelque 50 livres écrits. Shirley Hughes est considérée comme l'une des plus grandes dessinatrices de son temps, captant à la perfection l'essence des enfants et la retranscrivant dans ses dessins.

Étudiante à la Liverpool School of Art puis à la Ruskin School of Drawing and Fine Art, à Oxford, elle est repérée par un éditeur de livres pour enfant et commence à illustrer des livres de Noel Streatfeild en 1954, puis de Alison Uttley, Ian Serraillier et Margaret Mahy. Elle publie en 1960 son premier album, Lucy and Tom’s Day, traitant des accidents domestiques et inspiré par ses propres enfants. Shirley Hughes met notamment en avant des enfants avec une réelle capacité de réflexion, se sortant eux-mêmes de leurs problèmes.

Elle publie Dogger en 1977, qui lui vaut sa première distinction d'envergure, une médaille décernée par les bibliothécaires britanniques. C'est ensuite grâce à son personnage Alfie que la créatrice se fera connaître : elle publie en 1981 Alfie Gets in First, lançant une véritable collection. Le personnage sera bientôt suivi par sa petite sœur, Annie Rose. Seront ainsi publiés Alfie Gives a Hand, Alfie's Weather ou encore An Evening at Alfie's.

« Shirley a dû faire naitre la vie de millions de lecteurs. Ce moment où, après avoir lu un livre comme Alfie, vous vous asseyez et vous vous dites : “C'était merveilleux, j'en lis un autre”. Merci Shirley de la part de nous tous, enfants d'aujourd'hui et enfants d'hier », a commenté Michael Morpurgo, l'auteur de Cheval de Guerre, auprès du Guardian.

« Depuis Rembrandt, personne n'a su saisir aussi parfaitement l'équilibre précaire du bambin », a renchéri le romancier Frank Cottrell-Boyce dans The New Statesman. L'autrice sera largement récompensée au cours de sa carrière : elle reçoit en 1975 le Children's Rights Workshop Other Award, qui célèbre la diversité dans les livres pour enfants, pour Helpers, ainsi qu'une deuxième médaille des bibliothécaires, pour Ella's Big Chance (2003). Elle reçoit en 1984 le prix Eleanor Farjeon pour services rendus à la littérature pour enfants, et fut la première lauréate du prix BookTrust pour l'ensemble de sa carrière, en 2015.

En France, elle est publiée aux éditions Gallimard pour Léon Klaxon (trad. Faustina Fiore), ainsi qu'aux éditions Ynnis pour Le Balai magique. Mary et la fleur de la sorcière, de Mary Stewart (trad. Magali Mangin), qu'elle avait illustré. Les hommages se succèdent dans le monde entier depuis le 25 février, mettant en lumière la carrière de cette talentueuse illustratrice.

Crédits : Transangst, Wikipédia, CC BY-SA 3.0