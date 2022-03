Une troisième version du Dictionnaire des francophones, pour son premier anniversaire

L’accès fluide à l’information constitue l’objectif principal de l’Institut international pour la Francophonie, composante de l’Université Jean Moulin Lyon 3, en charge du projet. C’est à cette exigence que répond le moteur de recherche à facettes, nouvelle fonctionnalité phare permettant d’explorer le contenu du dictionnaire.

Ainsi il offre la possibilité de filtrer les données selon quatre critères combinables : les aires géographiques (Québec, Côte d’Ivoire, etc.), les glossaires (arbres, virus, etc.), les marques lexicales (familier, vieilli, etc.) et les domaines (géographie, musique, etc.). Une démarche inédite, puisqu’on ne retrouve pas pareille fonction dans les autres dictionnaires de langue française.

Autre innovation : l’enrichissement du formulaire de contribution. Dorénavant, les utilisateurs pourront accéder à une interface plus détaillée, incluant de nouvelles catégories, telle que l’aire d’usage, et agrémentée d’un accompagnement pédagogique.

Les bénéfices de ces nouveautés novatrices sont multiples. Elles offrent au lectorat un accès au contenu intelligible, facilitant ce faisant sa découverte de nouveaux mots, et simplifient la démarche de contribution, pilier du volet participatif de l’outil numérique.

Les utilisateurs sont en effet invités à s’approprier les fonctionnalités du DDF, qui a vocation à être cocréé par tous les locuteurs francophones souhaitant s’y investir. Objet gratuit, scientifique et citoyen, il tend à décrire la langue française et ses usages partout dans le monde. On peut d’ores et déjà y retrouver plus de 500.000 entrées, dont les usages correspondent à 42 pays localisés sur les 5 continents.

Les partenaires institutionnels, aux premiers rangs desquels la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture de France), l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’Organisation internationale de la Francophonie mettent tout en œuvre pour en faire un véritable bien commun du monde francophone.

L’Institut international pour la Francophonie revendique 100.000 visites par mois en moyenne depuis le lancement du Dictionnaire, mais aussi 16.000 téléchargements des applications mobiles (dont 15 % en France), 42 pays avec au moins une définition, plus de 200 régions avec au moins une définition, 700 nouvelles définitions ajoutées sur le DDF depuis le lancement et plus de 2000 comptes créés. Par ailleurs, 32 experts chargés de la relecture provenant de 16 pays francophones contribuent à la qualité et à la fiabilité du dictionnaire.

Photographie : De génération en génération, Bruce Krebs, La Rochelle (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)