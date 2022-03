Murakami, entre rêve et souvenirs

Dans son dernier ouvrage intitulé Abandonner un chat, l’écrivain raconte ses souvenirs de son père, marqué par la Seconde Guerre mondiale. Depuis longtemps Murakami voulait écrire quelque chose sur la mort de son père, mais n’y arrivait pas. C’est seulement à partir d’un souvenir marquant, celui d’une chatte abandonnée, qu’il a réussi à le faire. Tout part ainsi d’un simple souvenir pour toucher en fait à l’un des grands traumatismes historiques du Japon, la Seconde Guerre mondiale.

En effet, comme de nombreux Japonais, le père de Murakami parlait très peu voire jamais de son expérience de la guerre. Néanmoins il priait tous les matins pour les âmes des morts au combat. L’écrivain s’interroge notamment sur le fait que son père a peut-être participé au massacre de Nankin en Chine en 1937. À la mort de ce dernier, il entreprend donc des recherches sur son passé et s’interroge sur les changements profonds que la guerre provoque dans l’esprit d’un homme.

En parallèle à ce livre de souvenirs, illustré par des dessins stylisés, Murakami publie aussi un recueil de nouvelles intitulé Première personne du singulier. On retrouve dans ces nouvelles les caractéristiques de son style : sobriété de l’écriture, et situations quotidiennes banales qui glissent subrepticement dans l’étrange et le fantastique. Comme souvent dans les nouvelles de Murakami, le nœud de l’histoire consiste en une énigme. Derrière ces énigmes se cachent en fait des questions existentielles, auxquelles le narrateur cherche à répondre.

De ce fait, on se sent toujours proche du narrateur, qui s’exprime à la première personne. On retrouve en effet décortiquées et mises en histoire des réalités que l’on a pu expérimenter, par exemple ne pas se sentir soi-même dans un vêtement ou sentir que la situation nous échappe. C’est aussi ce qui explique que les histoires racontées par Murakami nous intéressent et nous touchent. Elles ne sont pas réelles, mais pourraient très bien l’être.

Interrogé sur le rôle de la littérature dans la période actuelle, l’auteur s’est exprimé sur France culture. « Tous les arts sont nécessaires durant cette période », a-t-il souligné. « C’est formidable de lire si on en a plus le temps. Ce qui est important c’est peut-être justement de lire des récits, des histoires profondes ».

À 73 ans — il est né à Kyoto en 1949 —, l’auteur bénéficie d’un lectorat transgénérationnel. Pourtant il est en quelque sorte en marge dans une société éprise de nouvelles technologies et se soucie des conséquences de ces technologies sur la langue.

Ainsi expliquait-il dans le même entretien : « Les réseaux sociaux sont partout et les phrases sont devenues des phrases de type réseaux sociaux et communication. Ce n’est pas la langue avec laquelle j’écris des histoires. Je n’ai certes pas la prétention de vaincre ce phénomène, mais je pense que je dois montrer qu’il existe une possibilité différente et plus forte d’écrire. Je le sens vraiment ».

À la lecture de ses deux derniers ouvrages, le lecteur est amené lui aussi à ressentir cette différence.