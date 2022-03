Chacun fait ce qu'il peut pour aider à sauver notre peuple, notre Ukraine

Parce que nos collections sont largement ouvertes sur le monde, nous avons publié des livres venant de Russie ou d'Ukraine et, en particulier, les cinq livres du talentueux duo de jeunes talents ukrainiens Romana Romanyshin et Andriy Lesiv, très connus dans leur pays, honorés par trois distinctions à la Foire de Bologne du livre jeunesse.

Nous sommes en contact avec tous leurs amis. Nos posts sur les réseaux sociaux apportant de leurs nouvelles sont suivis par des dizaines de milliers de personnes (voir extraits plus bas). Ainsi, notre dernier message Facebook au sujet de Romana et Andriy a touché plus de 800 000 personnes, 7000 d'entre elles ont liké les propos émouvants et la photo des deux artistes, La guerre qui a changé Rondo en mains. Leur album date de 2015, mais il est très fort à partager aujourd'hui avec les enfants, en particulier pour ses valeurs de résistance et l'espoir qu'il offre aux jeunes lecteurs.

Afin de répondre à la demande des enseignants, parents et bibliothécaires, qui cherchent des outils pour poser des mots sur cette effroyable guerre avec les enfants, Rue du monde a décidé de remettre en place en librairie ce livre si pertinent. Notre politique de sauvegarde des stocks, que nous menons depuis 25 ans avec le soutien de notre diffuseur-distributeur Harmonia mundi, nous permet de remettre en circulation 1500 exemplaires de cet album, dès ce lundi 7 mars.

J'ai souhaité que ce geste s'accompagne d'une action solidaire : nous reverserons 1 euro par livre vendu au compte « Urgence solidarité Ukraine » du Secours populaire français, en commençant, par un versement de 1000 euros, effectué la semaine dernière parce que l'urgence, c'est maintenant.

De l'autre côté de la frontière ukrainienne aussi, l'émotion est grande. Nos amis russes, avec lesquels nous avons notamment publié Le Transsibérien (d'Alexandra Litvina, Anna Desnitskaïa, trad. Alexandre Nicolet), il y a trois mois, nous informent qu'un courageux appel pour que cesse immédiatement cette guerre a été signé par plus de 10 000 illustrateurs, graphistes et professionnels de l'image.

Nous appelons à ce que, parallèlement aux sanctions économiques justement infligées à l'État russe, les professionnels européens de la culture agissent pour que soient maintenus des liens solidaires avec tous ces acteurs de la culture qui portent les émotions, les rêves de paix et l'identité du peuple russe, au risque d'être privés de leur propre liberté.

Romana et Andriy, nos deux amis illustrateurs ukrainiens, nous envoient de leurs nouvelles :

« Nous sommes relativement en «sécurité», nous avons décidé de déménager de Lviv à la maison des parents d'Andriy, dans la région de Karpaty (dans le sud-ouest du pays). Sécurité, signifie que, pour l'instant, il n'y a ni chars ni combats dans nos rues, mais nous entendons régulièrement des sirènes de raids aériens et nous devons nous rendre à l'abri anti- bombardement. Nous ressentons toute la gamme des sentiments – peur, chagrin, horreur, colère, fierté, détermination, confusion qui se transforme en calme.

Nous ressentons de la peur pour notre famille, du chagrin pour les Ukrainiens tués, nous ressentons de l'horreur en voyant nos villes brûlées, de la colère et de la haine envers les envahisseurs, de la détermination à les battre, de la fierté pour notre pays. Nos pensées confuses sur l'avenir s'apaisent lorsque nous voyons nos courageuses Forces armées ukrainiennes. La seule chose que nous ne ressentons pas, c'est la solitude.

Tous les Ukrainiens sont tellement unis, nous ne faisons qu'un. Chacun fait ce qu'il peut pour aider à sauver notre peuple, notre Ukraine. Et nous ressentons le soutien de nos amis du monde entier. »

Cinq livres de Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv sont publiés, en français, chez Rue du monde, dont trois ont été primés à la Foire de Bologne : Maïa qui aimait les chiffres ; Dans mes oreilles, j'entends le monde ainsi que La guerre qui a changé Rondo, album écrit après la guerre de 2014. Dernière parution en 2021 : D'ici jusqu'à là-bas.

Cette jeune collègue travaille très activement à partager avec le monde entier le meilleur de l'édition des livres pour enfants publiés en Russie. En réponse à nos signes d'amitié, elle a fait parvenir à Rue du monde ce message fort et courageux. Nous l'avons publié avec son accord. Extraits :

« Les événements d'aujourd'hui sont une agression non seulement envers l'Ukraine – toute ma douleur et mon chagrin sont avec vous, habitants de ce pays – mais ils sont aussi une agression envers la Russie : c'est la trahison du peuple russe... Ici, autour de moi, tout le monde est contre cette guerre et pense que ces événements n'ont aucune excuse.

Je n'ai pas choisi ce gouvernement, mais ce n'est pas non plus une excuse.

Sachez que vos partenaires russes – éditeurs, auteurs, artistes, traducteurs, éditeurs – sont toujours les mêmes, ceux-là qui ont fait de leur mieux pour construire des ponts culturels et partager des valeurs humaines avec vous...

Nous ne voulons pas de guerre et nous disons NON à la guerre contre l'Ukraine ! Notre manière à nous de lutter contre la terrible réalité d'aujourd'hui est de poursuivre notre travail, de partager encore et encore des idées d'humanité, la force des mots et celle de l'art. Sincèrement, je ne sais pas comment nous y parviendrons ; tout est trop sombre aujourd'hui. Mais nous continuerons à travailler, à lutter pour la vérité et la liberté. Toutes mes pensées vont au peuple ukrainien. Nous ne sommes pas des ennemis ! Et, quels que soient les événements actuels, telle est la vérité. »