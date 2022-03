L'auteur de Fantasy Brandon Sanderson pulvérise un record de crowdfunding

L’industrie du livre américaine est férue de gros contrats à six chiffres, parfois à sept, très rarement à huit — l’exemple du couple Obama étant l’exception qui confirme la règle. Mais pour un auteur indépendant, les avances perçues n’ont souvent rien de commun : on imagine plutôt l’huile de coude nécessaire pour faire exister son ouvrage.

Brandon Sanderson n’a rien d’un perdreau de l’année : né en 1975, il a écoulé plus de 20 millions de livres dans le monde, nous indique la maison Livre de poche. Amusant, parce que 20 millions, c’est précisément en dollars la somme qu’il vient d’encaisser pour la réalisation de quatre nouveaux romans encore secrets.

Et pour quelques millions de plus

Plus précisément, il vient de battre un record absolument dans le cadre d’un financement participatif monté sur Kickstarter. En l’espace de 24 heures, son projet avait déjà réuni 15 millions $ — plus du double ce que la plateforme de crowdfunding avait enregistré lors d’un précédent record.

Et avec le temps, Brandon Sanderson a vu les compteurs littéralement exploser : jusqu’à présent, c’est la montre intelligente Pebble Time qui, en 2015, avait tout pulvérisé. 20,3 millions $ de financement, avec 78 ? 471 contributeurs.

Or, au moment où nous écrivons, le projet de Brandon a déjà réuni 96.502 contributeurs, avec 26 jours restant pour achever sa campagne. Le tout, avec un montant de 23,128 millions $. Selon Kickstarter, la campagne est arrivée à rapporter 20.000 $ par minute, durant les premièrs heures de son lancement.

Évidemment, la somme n’ira pas directement dans la poche de l’écrivain, mais doit servir à produire, entreposer, distribuer les livres, ainsi que les boîtes de cadeaux qui les accompagneront et les éditions collector limitées qui sont en jeu. Un montant faramineux, qui rappelle celui versé par Dell à Ken Follett pour deux livres, dans les années 90, ou encore, les quelque 50 millions $ que Penguin avait versés pour la trilogie Century en 2008 — toujours à Ken Follett.

Du jamais vu, qu'on ne reverra jamais ?

Chez Tor, l’éditeur jusqu’à présent de Sanderson, on s’est certainement crevé les yeux. Et si, en France, on voit poindre la mode des auteurs qui montent leur propre maison d’édition autour de leur œuvre — le cas Joël Dicker, même s’il entend publier d’autres écrivains ou de Virginie Despentes plus récemment — de telles sommes filent le tournis. Car rares sont, évidemment, les romancières ou romanciers en mesure de solliciter à ce point leur lectorat.

Un Neil Gaiman, vient assez vite à l’esprit, ou encore George RR Martin, pour rester dans le domaine de l’Imaginaire. Mais la réussite de Sanderson, si elle laisse rêveur, n’est à ce jour qu’une exception. Mais de là à croire que ce type d'aventure ne suscitera pas des vocations, il faudrait se montrer bien naïf : les écrivains de l'Imaginaire sont nettement plus audacieux que leurs confrères de littérature blanche, et plus encore outre-Atlantique. Mais l'intéressé lui-même n'en revient pas :

Car ce qui devient insensé, c’est que Sanderson sollicitait au départ les internautes pour un montant d’un million de dollars — afin d’autopublier les quatre livres qu’il avait rédigés durant la pandémie. Et cette somme fut récoltée en l’espace de 35 minutes. Sanderson passera par son entreprise, Dragonsteel Entertainement pour produire et imprimer les livres, ainsi que mettre en oeuvre les formules d’abonnement qui ont été commercialisées.

« Notre objectif est de vous fournir les livres tout au long de l’année 2023, et, pour ceux qui le souhaitent, une boîte contenant des surprises liées à l’un de mes univers déjà établis », indique l’auteur. Les contributeurs s’engagent par ailleurs sur une voie inconnue, puisqu’ils participent au financement de quatre livres totalement secrets — bien qu’au fil de l’eau, Sanderson dévoile progressivement quelques-uns de ses textes.

Reste désormais à détrôner le plus gros succès de crowdfunding au monde, Star Citizen, un jeu vidéo qui, en trois passes de financement entre 2015 et 2020 – et une quatrième serait à venir – aura collecté plus de 300 millions $.

[Ndr : chose dingue, durant le temps de rédaction de cet article, le montant de la cagnotte a augmenté à l’œil nu, pour s’établir à 23,140 millions $ et 96.572 contributeurs]