Le guitariste soliste de Metallica se met à la BD, avec la maison d'édition de la chaine AMC

Fan de films d'horreur et de bande dessinée, le guitariste soliste du groupe Metallica cosigne Nights of Lono, un titre encore provisoire pour une bande dessinée toujours en cours d'élaboration avec Marcel Feldmar. La série suivra l'enquête d'une détective, à Hawaï, en 1989, chargée de découvrir la tombe du roi Kamehameha avant un mystérieux et dangereux occultiste... Mystère et surnaturel seront mêlés, annonce la maison d'édition AMC Networks Publishing.

Cette dernière est une nouvelle structure, filiale dédiée à l'édition de la chaine AMC, notamment connue pour la production et la diffusion de la série The Walking Dead, grand succès inspiré de la série de bandes dessinées de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard.

La ligne éditoriale réunira des productions originales et d'autres, dérivées des séries ou films produits par AMC. Oubliette (titre provisoire, encore), série horrifique de Brenden Fletcher, se rattache aux premières.

Du côté des ouvrages dérivés, Shudder’s Creepshow : From Script to Scream ouvrira le bal, en proposant les coulisses de la série Creepshow de 2019, une coédition avec Titan Books. La bande dessinée Miss Fisher’s First Mysteries, signée par Cecil Castelluci, s'inspirera pour sa part de la série Miss Fisher enquête, elle-même adaptée des livres de Kerry Greenwood.

AMC avait plus ou moins déjà amorcé cette nouvelle activité d'édition avec la publication d'illustrations revenant sur les 11 saisons de la série The Walking Dead, sous le titre 11 Weeks of TWD Art, et celle d'un beau-livre consacré à la fameuse série consacrée au quotidien des survivants dans un monde envahi par les zombies, The Art of AMC’s The Walking Dead Universe...

Cette structure éditoriale de la chaine AMC est dirigée par Mike Zagari.

Photographie : Kirk Hammett, en 2013 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)