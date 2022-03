Une étonnante histoire de papier peint, ou Ovide dans le Jura...

Vers 1795, un marchand de vin du nom de Charles-François Robert et sa femme s’offrent à l’occasion de leur mariage un somptueux décor de papier peint aux Métamorphoses d’Ovide. Ils l’installent au premier étage de leur ferme La Bise noire, à La Cibourg, non loin de La Chaux-de-Fonds. Intitulée Ovide dans le Jura, L'étonnante histoire du papier peint, une exposition vient de s'ouvrir jusqu'au 30 octobre prochain.

Que vient faire un décor digne du palais des Tuileries dans une maison paysanne du Jura bernois ? Le Château de Prangins propose une grande exposition, qui examine sous toutes ses faces cet exceptionnel salon. Helen Bieri Thomson, directrice du Château de Prangins – Musée national suisse, évoque ici l’exposition et nous parle de papier peint.

Chef-d’oeuvre des collections du Musée national suisse, le décor a fait l’objet d’une ambitieuse campagne de restauration et d’une recherche approfondie qui permettent de l’inscrire désormais dans le contexte large d’une histoire culturelle et matérielle. Véronique Mathieu, restauratrice de papier, explique quels sont les outils de restauration pour opérer sur des papiers peints abîmés et / ou anciens.

Des recherches en archives et en bibliothèques ont permis de retracer l’histoire rocambolesque et haute en couleur de ce décor. Il y est question d’un marchand de vin, de contrebande, d’une mémorable action de sauvetage et d’un demi-siècle d’oubli dans le galetas d’un château.

Plutôt que de raconter ces péripéties par de longs textes, les commissaires d’exposition ont confié le fruit de leurs études à Fanny Vaucher. Illustratrice et autrice de bandes dessinées, elle accompagne l’ensemble de l’exposition de dessins qui enrichissent l’iconographie, mais surtout, explorent toutes les facettes de cette aventure.

Elle a réalisé ainsi une bande dessinée géante, imaginant la vie de Charles-Françaois Robert et de son épouse, avec leurs deux enfants, dans une vie de ce début de XIXe siècle. S’appuyant sur des archives, elle offre ainsi une introduction à cette expo temporaire, tout en plongeant avec plus de facilité les visiteurs dans une autre époque.

Évidemment, un dossier pédagogique, largement exploitable par différents angles, est proposé à cette adresse.