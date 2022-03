10marsjelis : un quart d’heure de lecture national

Baptisé #10marsjelis, cet événement s’adresse à tous les Français. Ce jour-là, la population française est invitée, quand elle le peut, à s’interrompre pour lire quelques pages d’un livre de son choix pendant quinze minutes.

Depuis 2018, le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports déploie dans les écoles et établissements scolaires le « quart d’heure lecture ». D’une durée de 15 minutes, ces temps personnels et réguliers de lecture en classe contribuent à développer le plaisir de lire chez les enfants et à ritualiser cette pratique. L’objectif de cet événement est d’inviter chacun à retrouver le goût de la lecture en s’offrant, comme ce qui se pratique dans les écoles, 15 minutes de lecture dans sa vie quotidienne.

Pour encourager toutes les initiatives, le CNL met à disposition sur son site internet un guide pratique pour mettre en place l’événement ainsi qu’un tutoriel vidéo. Ces outils sont téléchargeables ici. Les participants y trouveront les principales étapes proposées pour faciliter l’organisation de leur « quart d’heure de lecture » ainsi que des conseils de lecture.

À une semaine de l’événement, plus de 800 structures participent à l’initiative du CNL. Il reste encore quelques jours pour vous inscrire et rejoindre le quart d’heure de lecture national.

Parmi les structures référencées, 102 entreprises, 69 associations, 74 médiathèques/bibliothèques, 36 collectivités et 32 administrations participeront au quart d’heure de lecture à travers de multiples formes. Plusieurs milliers d’établissements scolaires (primaire/secondaire) ont communiqué au CNL leur participation au quart d’heure de lecture du 10 mars.

Un petit tour d’horizon des initiatives :

Associations, bibliothèques, médiathèques et librairies

À Marseille (Bouches-du-Rhône), l’association Montévidéo invitera celles et ceux qui le souhaitent à venir partager un moment de lecture avec son équipe au café.

À Frontignan (Hérault), deux bibliothècaires de la médiathèque Montaigne partiront avec le triporteur électrique et la sono mobile, sur la place du marché, pour offrir un quart d’heure de lecture aux nombreuses personnes qui fréquentent le marché le jeudi matin , mais aussi pour les commerçants et employés des pourtours de la place.

À Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), la librairie Mollat en partenariat avec TBM - Transport Bordeaux Métropole, relaye l'opération #10marsjelis. Le 9 et le 10 mars, l'opération sera annoncée sur l'ensemble des bornes informations voyageurs du réseau TBM. Le 10 mars à 10 heures, une opération surprise sera menée dans le tramway pour encourager les usagers à lire. La librairie Mollat en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts lance début mars un concours de photo sur les réseaux sociaux, où les internautes sont invités à partager un cliché de lecture dans un endroit quotidien ou insolite.

Établissements scolaires

À Ajaccio (Corse), l’école marternelle Sampiero proposera une lecture d’un Kamishibaï avec un temps de découverte pour les petites sections ainsi que la lecture de contes traditionnels pour les moyennes et grandes sections.

À Baccarat (Meurthe-et-Moselle), à l’école Humbepaire/Serre, une pause lecture sera organisée dans l’ensemble des lieux du lycée sur le thème « Lis ce que tu veux mais lis ! ». Une action est prévue avec les élèves participant à « lecture à voix haute » organisée par la Grande Librairie.

Au Port (La Réunion), les élèves de l’école Gervais Barret s'approprieront différents lieux de l'école tels que le préau, le jardin, les coursives en s'installant confortablement sur une chaise d'un banc ou allongé sur un paréo ou assis à l'ombre d'un palmier avec un livre de leur choix pour une lecture plaisir.

Entreprises

À Paris, la Fondation BNP Paribas, proposera une lecture de « Feu » (Fayard) par son auteure Maria Pourchet ; AXA Solutions partenaires à la défense participera au quart d’heure de lecture avec ses employés.

SNCF Gares & Connexions diffusera des annonces dans une trentaine de gares pour inciter les voyageurs à lire.

Au Havre (Normandie), l’entreprise CEACOM spécialisée dans la relation client, prévoit une distribution de livres dans l’entreprise, des animations autour de la lecture, et un moment de partage.

La FNAC vous propose de découvrir le premier chapitre du nouveau roman de Joel Dicker (L’Affaire Alaska Sanders, ed. Rosie & Wolfe) lu par Stéphane Varupenne de la Comédie-française sur le site https://leclaireur.fnac.com/

Collectivités et administration

Strasbourg (Bas-Rhin), la Ville de Strasbourg se saisit de cet évènement pour diffuser le plaisir de la lecture partout dans la ville et pour tous les habitants, quel que soit leur âge. Grâce à l’engagement d’un très grand nombre d’élu(e)s, d’acteurs culturels, sociaux, éducatifs, de son maillage local de bibliothèques, librairies, structures associatives et artistiques, chacun pourra facilement s’emparer de cet événement. Parmi les quarts d’heure de lecture recensés réactivation du «Fil à histoire» par le réseau des Médiathèques avec 15 minutes de lecture au téléphone par les bibliothécaires durant toute la journée, : booktubes du Goethe institut à découvrir en ligne, « une œuvre, un texte » capsules vidéos créées spécialement par les Musées de la Ville, lecture déambulatoire et multilingue de Die Gedanken sind frei « elles sont libres, les pensées » par les comédiens de la Choucrouterie ou encore lecture avec vue sur la cathédrale dans un transat du 5e Lieu.

À Paris, le réseau des bibliothèques parisiennes va proposer des lectures, podcasts ou conseils de lecture sur leurs pages facebook et participeront via les réseaux sociaux au quart d’heure de lecture. Les agents de la Ville de Paris seront invités à partir du 7 mars à participer à l’opération le 10 mars.

À Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), une pause lecture est accordée aux agents de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et les habitants sont inviéts à participer au quart d’heure de lecture. Des livres seront aussi prêtés au supermarché Intermarché (quartier de Kellermann) et au centre-ville, à l’agence postale. Au programme également, un loto permettant de gagner des albums jeunesse (école Georges-Darmois), la création d’une bande dessinée (groupe scolaire Paul-Elbel), ou encore la création plastique d’un élément d’un conte précédemment lu (groupe scolaire Eugénie-et-Jules-Ferry) font partie des nombreuses activités proposées. Enfin, le service des sports de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges lance l’opération consistant à lire ou faire lire un texte relatif à l'olympisme. Thème en lien avec l'actualité des dernières semaines et relatif au label "terre de jeux 2024" que la Ville a obtenu.