Philippe Manœuvre préside le jury d'un nouveau Prix de la BD rock, l'Elvis d'or

Le prix Elvis d’or 2022 récompense un album d’essence rock publié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Les 6 albums en lice pour cette première édition, l'Elvis d’or 2022, sont :

Underground d’Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog (éditions Glénat)

Une histoire du Velvet Underground de Prosperi Buri (éditions Dargaud)

Les Amants d’Hérouville : une histoire vraie de Yann Le Quellec et Romain Ronzeau (éditions Delcourt)

Retour à Liverpool d’Hervé Bourhis et Julien Solé (éditions Futuropolis)

Cool parano : un testament graffiti de Benoit Carbonnel (éditions Même pas mal)

A Pink Story de Kate Charlesworth, traduit par Annick Evrard (éditions Casterman)

Le Prix de la BD rock 2022 sera remis par Philippe Manœuvre le samedi 19 mars à 16h au Lion Rouge, 3 place Francis Louvel, à Angoulême.

Présidé par Philippe Manœuvre, ancien rédacteur en chef de Métal Hurlant comme de Rock & Folk, le jury est composé de Nine Antico, illustratrice, autrice de bande dessinée, scénariste et réalisatrice de cinéma ; Vuillemin, dessinateur de bande dessinée et acteur ; Liberatore, auteur de bande dessinée ; Laetitia Coryn, comédienne, autrice et dessinatrice de bande dessinée ; François Julien, chef du service culture de VSD, et Loraine Adam, journaliste à Rolling Stone.

Photographie : illustration, Michel G., CC BY-NC 2.0