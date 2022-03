Ouverture de la Maison de la Poésie de Bordeaux : “Remplir des salles avec de la poésie

Pour Patrice Luchet, poète et enseignant de la région bordelaise, tout est né d’une envie plus que d’un manque. Des désirs littéraires et culturels, mais aussi sociaux de rendre la poésie la plus accessible possible. Car à Bordeaux, il y a déjà de nombreux auteurs, de nombreux éditeurs et même plusieurs évènements autour de la poésie, nous explique-t-il. « Il y a un public qui a envie, mais qui se heurte finalement à une offre assez limitée. »

Ainsi, entourée d’une équipe de 8 personnes composée d’enseignants, de bibliothécaires, d’éditeurs, d’auteurs et autres personnalités du livre et de la culture venant principalement de la région bordelaise, l’association voit le jour à la fin du mois de novembre 2021. Et, de suite, le projet rencontre un fort écho : « On a reçu énormément d’appels et de messages de gens très enthousiastes à l’idée de voir notre projet de Maison de la Poésie se concrétiser. »

Ainsi, dès le mois d’avril, le projet prendra vie à travers une programmation pensée comme la première d’une série, comme une marque de fabrique. « On aimerait garder le même modèle : un atelier d’une semaine avec un auteur puis une restitution des participants, suivi d’une lecture par l’auteur animant l’atelier puis d’une lecture accompagnée d’éléments visuels, et enfin une lecture accompagnée d’éléments sonores. »

Diversifier les publics de la poésie

Si, pour cette première occurrence, l’atelier s’effectue en milieu scolaire, l’association entend diversifier au maximum ses publics. « On espère travailler avec des gens très différents, des scolaires, mais aussi des maisons de retraite, des personnes en situation de handicap, des mineurs non accompagnés et même des entreprises. »

Le tout dans le but de créer un dialogue et un échange. « L’atelier d’écriture avec l’écrivain se veut comme une semaine d’écriture sociale où l’on travaille tous ensemble pour une restitution commune. Les participants comme le public pourront ainsi partager plus qu’un spectacle, mais se lancer dans un véritable dialogue. »

« Notre défi et notre envie c’est de remplir des salles avec de la poésie comme c’est déjà le cas pour la Maison de la Poésie de Nantes. Pour cela on cherche à proposer de la poésie là où il n’y en a pas encore. On va sortir et aller dans différents quartiers d’abord de Bordeaux, puis de la région et pourquoi pas à terme du département. »

Et de poursuivre : « L’association entend apporter la poésie aux publics plus fragilisés socialement, pour les amener à découvrir une nouvelle forme de rencontre et qu’ils puissent eux aussi oser. Nous n’avons pas encore de lieu attitré, car nous allons d’abord aller chercher notre public. »

Le lancement de cette maison « sans maison » débutera donc en avril avec l’Escale du livre pour se poursuivre en juin avec le festival Chahuts. Pour cet évènement autour des arts de la parole et du corps, l’association accueillera Marc Perrin, Frédérique Soumagne ainsi que Charle Pennequin.

Lancé le 24 février, un appel aux dons, qui a déjà permis de récolter près de 3000 €, permettra de « faire quelque chose auquel on tient vraiment » explique Patrice Luchet, président de l'association. « Nous voulons rémunérer correctement les auteurs en respectant la grille tarifaire du Centre national du Livre. C’est pour nous une autre façon de défendre les auteurs tout en rendant la poésie plus visible. Et puis, cela nous permet de donner une certaine visibilité à notre action, en attendant de pouvoir investir un lieu physique » conclut-il.

crédit : Vince Gx/Unsplash