Testo, le nouveau salon du livre de la ville de Florence

En Italie, il existe de nombreuses foires et festivals du livre. Les plus connues sont sans aucun doute la Foire du livre jeunesse de Bologne et le Salone internazionale del libro de Turin, mais on compte également la foire romaine Più libri più liberi, dédiée aux petits et moyens éditeurs, qui se tient généralement en décembre, la Book Pride de Milan (un événement majeur pour les éditeurs indépendants), qui aura lieu en mars, ainsi que de nombreux festivals littéraires, dont le festival historique de littérature de Mantoue et le Pordenonelegge.

À partir de cette année, la ville de Florence aura également son propre salon de l'édition : du 25 au 27 février 2022, la Stazione Leopolda accueillera les débuts de Testo (Come si diventa un libro), un événement novateur organisé par la Stazione Leopolda et Pitti Immagine, conçu par Todo Modo et parrainé par la ville de Florence.

Pour le Président de la Région Toscane, Eugenio Giani, « la première édition est très importante pour Florence et la Toscane, et notre ambition est d'accueillir un événement de ce type chaque année » (Ansa). Aussi le maire de Florence, Dario Nardella, a déclaré, toujours à Ansa : « Nous nous préparons à proposer la candidature de Florence comme capitale italienne du livre pour 2023. »

Un salon pour passionnés et professionnels

Testo vise à faire connaître le secteur de l'édition au grand public, qui pourra y assister gratuitement. Il s'adressera également aux professionnels du secteur du livre, libraires, responsables de bibliothèques et journalistes.

L'événement réunit donc le monde des éditeurs – 70 grandes et petites maisons d'édition seront présentes – et des passionnés. L'invité le plus attendu sera Eshkol Nevo, mais il y aura aussi d’autres invités internationaux de premier plan, dont l'écrivain marseillais Régis Jauffret et l'écrivaine mexicaine Guadalupe Nettel, l'une des autrices les plus originales de la littérature latino-américaine contemporaine.

Parmi les nombreux auteurs et invités italiens, citons Stefano Bartezzaghi, Ilide Carmignani, Piero Dorfles, Antonio Manzini, Veronica Raimo, Vanni Santoni, Marino Sinibaldi, Nadia Terranova et Chiara Valerio.

Testo, ou comment on fait un livre

Le Salone se tiendra dans les deux nefs de la Stazione Leopolda, où chaque maison d'édition présentera une sélection de titres. Il y aura également des ateliers, des rencontres et des visites guidées par des libraires.

Cependant, l'idée principale de l'événement est de recréer le cycle de vie du livre à travers un parcours en sept stations. Chaque station présente une étape de la vie du livre : du travail de l'écrivain, à celui des éditeurs, des traducteurs, des graphistes, des promoteurs et des libraires, jusqu'au lecteur.

« Testo est un voyage à travers les livres et la bibliodiversité avec une attention particulière à la dimension communautaire de l'édition, aux acteurs, aux professions, aux connaissances et aux sensibilités qui composent l'écologie de l'édition », explique à La Repubblica Agostino Poletto, administrateur unique de Stazione Leopolda et directeur général de Pitti Immagine.

« La sélection minutieuse des invités, la présence égale de petits et de grands éditeurs, la direction artistique confiée à une équipe de commissaires experts, l'implication d'un très large public et le réseau local et national des acteurs que nous voulons valoriser sont les caractéristiques qui distinguent notre projet. »

Plus d'informations sur leur site internet.

Crédits : Testo, photogalerie