Marvel : un auteur s'excuse pour l'apparition “malvenue” de Pocahontas dans un comic

Une appropriation culturelle qui ne passe pas : King Conan #3 met en scène une certaine princesse Matoaka, qui règne sur une île infestée de dangers. Or, Matoaka n'est autre que le nom de la figure historique amérindienne connue sous son surnom, Pocahontas, dans la culture populaire occidentale.

Popularisée par le dessin animé des studios Disney portant son nom, sorti en 1995, Matoaka, aussi appelé Amonute, avait vu son histoire considérablement revue et corrigée par le film d'animation. Ce dernier présentait une romance entre l'Amérindienne et un certain John Smith, navigateur et colon britannique.

Si le film portait un message plutôt humaniste et n'était pas dénué d'une critique de l'impérialisme, il romançait aussi considérablement la véritable existence d'Amonute. Cette dernière rencontra bien John Smith, au début du XVIIe siècle, mais leur romance n'est pas avérée, et sujette à caution. En 1613, elle est enlevée par des colons britanniques et retenue captive : le colon britannique John Rolfe serait tombé amoureux d'elle, et l'épouse en avril 1614.

Toutefois, les sentiments d'Amonute vis-à-vis de John Rolfe restent inconnus, et il n'est bien sûr pas exclu, loin de là, que le mariage ait été forcé.

Autant dire que le récit d'Amonute, par l'adaptation Disney de 1995, avait déjà été amplement détourné, déformé, voire mis au service d'une appropriation culturelle particulièrement douteuse.

Signification et portée symbolique

Dans ce contexte, l'apparition d'Amonute/Matoaka dans un comic aurait nécessité quelques précautions, que le scénariste Jason Aaron a reconnu ne pas avoir prises : « Dans King Conan #3, j'ai pris la décision malvenue de donner le nom Matoaka, associé à la figure historique de Pocahontas, à un personnage. Ce nouveau personnage est un être surnaturel, la princesse millénaire d'une île maudite, dans un univers de fantasy et de pastiche, et n'aurait jamais dû être associé avec une figure historique. »

L'apparence de Matoaka était aussi problématique : la princesse est très peu vêtue, aspect correspondant à d'autres stéréotypes sexistes encore en vigueur dans le monde des comics. Mais conférer cette apparence à Matoaka/Pocahontas ajoutait une autre maladresse : victime d'un mariage forcé, la jeune femme amérindienne a sans doute été victime d'abus sexuels, au cours ou après sa détention. Sexualiser à outrance le personnage qui lui fait référence n'est donc pas anodin.

À ces éléments déjà dérangeants s'ajoutait une histoire du personnage qui faisait référence à une romance avec un colon venu de Grèce, que Matoaka assassinait plus tard dans le récit.

« J'aurais dû réaliser plus précisément la véritable signification et la portée symbolique de ce nom, et me rendre compte qu'il n'était pas approprié de l'utiliser. Je comprends la réaction courroucée de ceux qui défendent et respectent l'héritage de Matoaka, et pour ces raisons et les conséquences de mon choix, je souhaite m'excuser », a indiqué l'auteur dans une lettre d'information.

La maison d'édition Marvel, de son côté, ne s'est pas exprimée sur la situation et King Conan #3 — que les éditeurs de la bande dessinée ont visiblement publié tel quel.

