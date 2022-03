Virginie Despentes prépare le lancement de sa propre maison d'édition

L’auteure de la trilogie Vernon Subutex, publiée chez Grasset et écoulée à 1,799 millions d’exemplaires tous formats confondus (soit 20,4 millions d’€, données Edistat), y prendra le rôle de vice-présidente, s’appuyant sur son expérience d’écriture, mais aussi de jurée Goncourt.

D’après Livres Hebdo, la structure vise à « promouvoir la représentation et la visibilité de la culture queer et féministe par la création d’un collectif de recherche, de défense, d’archivage et de diffusion de l’art et la culture queer et féministe ». Au cœur du catalogue, des ouvrages « en lien avec les enjeux sociétaux de la culture queer, les analyses féministes, l’étude du genre, travaillant à la déconstruction des stéréotypes de genre et la lutte contre le sexisme. »

Preuve en est s’il en faut, le premier ouvrage annoncé dans la déclaration prévisionnelle adressée à l’Agence francophone pour la numérotation internationale du livre (Afnil) [service opéré par Electre, propriétaire de Livres Hebdo, NdR] qui sera intitulé Le Pulp — Golden Year coécrit par Sophie Anquez, La Bourette (Pascal Saint-André) ainsi que Despentes et Le Dauphin. Ce dernier explorera l’histoire de la célèbre boite de nuit lesbienne située sur les Grands Boulevards.

#StopBolloré : “La tradition démocratique est aujourd’hui menacée”

Pour autant, le prochain roman de Virginie Despentes devrait être publié chez Grasset à la rentrée de septembre. La maison historique de l’autrice appartenant à Hachette Livre, elle est touchée de plein fouet par l’OPA lancée le 21 février par le groupe de Vincent Bolloré, Vivendi, sur Lagardère. Ainsi, l’autrice soutient le collectif #StopBolloré, faisant partie des signataires de l’appel.

Crédit : ActuaLitté - Virginie Despentes - Prix Landerneau Découvertes et Roman 2015 (CC BY SA 2.0)