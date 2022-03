PEN America salue l'oeuvre de l'écrivain kényan Ngũgĩ wa Thiong’o

Les enfants de Ngũgĩ wa Thiong’o, Mũkoma, Nducu et Wanjiku wa Ngũgĩ, eux-mêmes auteurs, sont venus sur scène, ce lundi 28 février à l'hôtel de ville de New York, pour y recevoir la récompense destinée à leur père, l'écrivain kényan Ngũgĩ wa Thiong’o. Le PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature salue toute l'oeuvre de ce géant de la littérature.

« C'est très spécial pour nous d'être ici pour recevoir le Prix PEN/Nabokov au nom de notre père. C'est l'occasion de rassembler plusieurs générations de conteurs au sein de notre famille, cela convoque les histoires avec lesquelles nous avons grandi au Kenya, des histoires de résistance, de résilience, d'héritage et d'appartenance », a déclaré Nducu wa Ngũgĩ.

Régulièrement cité parmi les favoris pour le Nobel de Littérature, Ngũgĩ wa Thiong’o a déjà été amplement célébré à l'international : il a reçu en 2019 le Grand Prix des Mécènes, décerné chaque année au Cameroun.

En France, parmi ses œuvres traduites, signalons Combattants et Martyrs, traduit par Dominique Lanni, et Le Procès de Dedan Kimathi, également traduit par Dominique Lanni, publiés par les éditions Passage(s).

Au cours de la cérémonie, présentée par Seth Meyers, de nombreux ouvrages et leurs auteurs ont été salués dans différentes catégories. L'actrice, réalisatrice et scénariste américaine Elaine May a également reçu un grand prix pour l'ensemble de sa carrière.

Suzanne Nossel, PDG de PEN America, a profité de l'occasion pour attirer l'attention des participants et spectateurs sur la défense de la liberté d'expression et de la liberté des lecteurs aux États-Unis, où une vague de censure sévit depuis plusieurs mois. Elle vise en particulier les ouvrages abordant des thèmes comme le racisme, la liberté sexuelle ou de genre, ou écrit par des auteurs afro-américains, sino-américains ou encore de la communauté latinx.

À la sortie de la cérémonie, des écrivains ont également manifesté leur opposition à l'invasion russe de l'Ukraine, et leur soutien à leurs collègues et au peuple ukrainiens.

Photographie : Ngũgĩ wa Thiong’o en 2019 (Library of Congress Life, domaine public)