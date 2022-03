Les auteurs de Suisse solidaires “de la toute jeune démocratie ukrainienne

Depuis la Suisse, l’A*dS, association professionnelle des autrices et auteurs, entre dans l’arène. L’organisation rejoint les rangs des structures littéraires qui, depuis le premier jour de l’invasion, ont dénoncé cette violation de la souveraineté ukrainienne. Dans un texte communiqué à ActuaLitté, Nicolas Couchepin, président, Annette Hug, vice-présidente et Nicole Pfister Fetz, secrétaire générale, affirment leur totale solidarité à l’égard « de la toute jeune démocratie ukrainienne ».

Nous produisons ci-dessous le texte de l’A*dS dans son intégralité.

L'A*dS condamne l'attaque contre l'Ukraine et exprime sa solidarité avec ses collègues, autrices, auteurs, traductrices et traducteurs littéraires, ainsi qu'avec l'ensemble de la population ukrainienne dans cette terrible épreuve. « Nous appelons la Suisse à intervenir avec force dans la mesure de ses possibilités et à soutenir la population ukrainienne. Sans solidarité, la neutralité n’est qu’une formule creuse. Notre solidarité doit aujourd’hui primer sur les intérêts économiques », déclare Nicolas Couchepin, président de l'A*dS.

« Nous aimons notre démocratie, c’est aussi pour cela que nous élevons la voix en solidarité avec nos collègues et leurs proches. »

L’association professionnelle des autrices et auteurs, traductrices et traducteurs littéraires, soutient pleinement la déclaration de son organisation faîtière européenne, l‘European Writers' Council : « Ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine représente une menace pour la démocratie partout en Europe », explique Arno Jundze, président de l’association des autrices et auteurs de Lettonie et co-auteur du statement de l‘EWC.

C'est pourquoi « l‘European Writers‘ Council EWC et ses 46 organisations membres de 30 pays se tiennent aux côtés de leurs collègues ukrainiens », ajoute Nina George, présidente de l‘EWC.

Enfin, l’EWC publie des mises à jour régulières des recommandations de ses organisations membres sur la manière d'apporter un soutien : European Writers’ Council.

NdlR : Cette communication intervenait en début d'après-midi, ce 28 février. Et quelques heures plus tard la Confédération annonçait une série de mesures. Elle choisissait de sortir de sa neutralité pour appliquer l’ensemble des sanctions que l’Union européenne a déployée contre la Russie. Gels des avoirs de différentes personnalités, interdiction d’entrée sur le territoire pour cinq oligarques (non nommés) proches de Poutine, lui-même visé par des sanctions.

crédits photo : Garry Knight, copyleft - manifestation à Londres le 25 février