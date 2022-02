L'Union internationale des éditeurs “condamne une invasion russe criminelle

« En vous répondant, je relaie votre appel au soutien à tous les membres de l'IPA, et je sais qu'ils sont déjà nombreux à chercher des moyens de vous soutenir » assure, dans cette lettre du 28 février, le secrétaire général de l'Union internationale des éditeurs.

La réponse, directement adressée à Oleksandr Afonin, Président de l'Association ukrainienne des éditeurs et libraires, ne fait que peu référence aux nombreuses mesures demandées par ce dernier : sanctions monétaires et économiques, blocage des compagnies aériennes, envoi de matériel militaire à l'Ukraine... Malgré tout, José Borghino tente de rassurer, rappelant, grâce à ces mots de son premier président Georges Masson en 1896, la volonté pacifiste de l'IPA : « Le premier congrès international des éditeurs [fut] l'une des nombreuses réunions dont le but est de multiplier les relations pacifiques entre les nations, en encourageant la tendance visible des peuples à s'unir de plus en plus par une communauté d’intérêts. »

Rassurant les membres de l'Association ukrainienne sur la bonne santé d'Oleksander Afonin, qui semble s'être réfugié dans des abris antiaériens, José Borghino précise que l'IPA condamne « cette invasion russe criminelle dans les termes les plus forts possibles » et que « rien, depuis 125 ans » n’a en quoi que ce soit modifié leur position pacifiste.

Bodour Al Qasimi, présidente actuelle de l'IPA, s'est également exprimé via la lettre de son secrétaire général : « Nous suivons l'évolution de la situation et discutons de la manière dont l'IPA peut aider au mieux notre membre. En temps de paix, les livres ont une puissante force unificatrice. En temps de conflit, les livres sont encore plus importants pour encourager l'espoir, soutenir la réconciliation et cimenter la paix. » José Borghino anticipe et reste optimiste, assurant « [se réjouir] de passer du temps avec vous tous à Kiev, au Festival de l'Arsenal du livre ou en visitant la maison de Mikhaïl Boulgakov ».

Ce n'est d'ailleurs pas le seul appel à la solidarité internationale qui est lancé dans le monde du livre : l'association PEN International a publié, dimanche 27 février, une lettre ouverte signée par plus de 1000 écrivains du monde entier.

« Nous, écrivains du monde entier, sommes consternés par la violence déchaînée par les forces russes contre l'Ukraine et appelons d'urgence à la fin du bain de sang », précisent les signataires, parmi lesquels figurent Margaret Atwood, Yann Martel ou Benjamin Moser. « Nous sommes unis dans la condamnation d'une guerre insensée, menée par le refus du président Poutine d'accepter le droit du peuple ukrainien à débattre de son allégeance future et de son histoire sans l'ingérence de Moscou », poursuivent-ils.

Ils affirment par ailleurs que « la guerre de Poutine est une attaque contre la démocratie et la liberté, non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier », à l'heure où les auteurs, éditeurs et agents du monde entier se mobilisent, à leur manière, contre l'invasion de l'Ukraine.

« La paix doit prévaloir », une affirmation solide, clôture cette lettre, faisant écho à tous les appels pacifistes lancés depuis plusieurs jours.

