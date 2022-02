Julia Robert et Marie Berville en charge du pôle Romans de Sarbacane

Suite au départ de Tibo Bérard, éditeur des collections Pepix et Exprim chez Sarbacane depuis 2007, la maison réorganise son pôle éditorial romans. Ainsi, Julia Robert — en poste chez Sarbacane depuis 2017 — devient responsable romans ados tandis que Marie Berville rejoint l’équipe en tant que responsable romans junior, toutes les deux sous la direction de Frédéric Lavabre — directeur et fondateur de la maison — et Emmanuelle Beulque — directrice éditoriale du pôle jeunesse.

Après un Master d’édition spécialisation jeunesse et BD accompagné d’un stage chez Gallimard Jeunesse, Julia Robert commence à travailler en free-lance pour Sarbacane dès 2016 comme lectrice. Quelques mois plus tard, elle est embauchée en tant qu’assistante d’édition pour les catalogues BD et roman avant de devenir éditrice junior pour les collections Exprim’ et Pépix.

En 2022, elle devient responsable Romans Ados.

Par ailleurs autrice sous le nom de Julia Thévenot ses prochains romans ados ne seront plus publiés chez Sarbacane. Avec son œil aiguisé et son énergie débordante, cette passionnée de littérature jeunesse entend bien continuer à développer ce qui fait l’identité de la collection EXPRIM’ depuis 2006 — son approche contemporaine audacieuse, rythmée, aussi sociale que musicale qui a su se renouveler en s’ouvrant à la comédie et à l’aventure — tout en allant explorer davantage du côté de la poésie et de l’imaginaire.

Titulaire d’un DEA de lettres modernes et d’un DESS d’édition, Marie Berville a eu une première vie dans l’édition de sciences humaines (aux éditions La Découverte notamment, où elle a été successivement fabricante puis éditrice) avant de se tourner résolument vers l’édition jeunesse à partir de 2013. Elle arrive alors chez Bayard, où elle est éditrice au pôle fiction jeunesse. Elle rejoint ensuite Magnard Jeunesse en 2015 en tant qu’éditrice, puis responsable d’édition. Pendant sept ans, elle y suit les différentes collections, en particulier les romans 8-12 ans, illustrés ou non, et les romans ados.

Avec passion et appétence, elle arrive chez Sarbacane en 2022 en tant que responsable romans junior, où elle suivra notamment la collection de romans illustrés Pépix (8-12 ans), spécialisée dans l’humour, l’irrévérence et l’aventure, ses genres de prédilection.

Chacune continuera à développer les collections phares de leurs secteurs respectifs avec, côté ado-adulte, EXPRIM’ et ses auteur·rices emblématiques comme Clémentine Beauvais ou Émilie Chazerand et, côté roman junior, Pépix avec ses séries phénomènes comme Le Journal de Gurty de Bertrand Santini ou Punkette et Poupoune de Benoît Minville. Elles développeront également de nouveaux axes éditoriaux dans leurs catalogues respectifs.

Photographie : Julia Robert, Marie Berville