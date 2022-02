Après DC, Marvel retrouve avec plaisir l'île de Fortnite : succès assuré ?

Batman, Superman ou Wonder Woman côté DC, Spider-Man et d'autres Avengers chez Marvel : depuis quelques années, le jeu vidéo Fortnite accueille régulièrement des super-héros et super-héroïnes, pour le plus grand bonheur des millions de joueurs et joueuses qui se retrouvent en ligne pour s'affronter.

Fortnite propose un concept assez simple : un grand nombre de joueurs sont parachutés sur une île, un immense terrain de jeu où sont mises à leur disposition des armes, parfois très improbables. Il n'en restera qu'un et, pour corser le tour, le terrain se réduit au fil du temps, pour forcer les uns et les autres à s'affronter...

Les opérations commerciales aidant, les apparitions des personnages de chez Marvel et DC se sont changées en véritables partenariats. En avril 2021, DC Comics et Epic Games, éditeur du jeu, annonçaient ainsi une mini-série, intitulée Batman/Fortnite : Zero Point, signée par Christos Gage, pour l'écriture, et Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro et John Kalisz, pour les dessins.

Quelques mois plus tard, la mini-série a connu un succès qui dépassait les espérances des éditeurs. Aux États-Unis, dès le numéro 1, des ruptures de stock ont été constatées dans les différents magasins, certains vendeurs assurant « n'avoir jamais rien vu de tel ».

En France, la mini-série a été publiée dans une traduction de Benjamin Viette par Urban Comics, à un prix très attractif de 12 €. En cette fin février 2022 (le titre est paru en septembre 2021), Batman/Fortnite : Point Zéro atteint les 60.000 exemplaires vendus (chiffres Edistat), avec des ventes cumulées principalement réalisées dans les grandes surfaces spécialisées.

Batman/Fortnite Fondation, de Christos Gage, Donald Mustard, Scott Snyder (écriture) et Joshua Hixson et Reilly Brown (dessins), vendu 4,90 €, a suivi le même chemin, avec 55.000 exemplaires écoulés depuis sa parution en octobre 2021. Des chiffres particulièrement élevés en matière de comics.

Sans surprise, Marvel a droit lui aussi à son partenariat dans les magasins de comics et autres librairies. L'auteur Christos Gage, mais aussi Donald Mustard, responsable création d'Epic Games, rempilent, tandis que Sergio Davíla se charge des dessins. Fornite X Marvel : Zero War sera une mini-série, cette fois en 5 épisodes, qui commencera à partir du mois de juin prochain, aux États-Unis.

Marvel avait déjà collaboré avec Epic Games pour Fortnite X Marvel — Nexus War: Thor, en 2020. Comme pour Point Zéro, les publications imprimées de Fornite X Marvel: Zero War comporteront un code, permettant de débloquer des accessoires et autres éléments esthétiques dans le jeu...