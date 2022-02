Ouverture de la bibliothèque haïtienne Émile Saint-Lot à Orlando

Cette bibliothèque se compose d’ouvrages tournant autour des relations internationales, mais pas seulement : on y retrouve également des titres sur l’art, l’économie, la gastronomie, l’histoire ou encore le patrimoine.

Herwil Gaspard, consul et chef de poste du consulat, d’expliquer : « À travers l’implémentation de la Bibliothèque Émile Saint-Lot, le Consulat d’Haïti à Orlando poursuit, entre autres, comme objectifs la vulgarisation des éléments de la culture haïtienne à travers sa poésie, ses nouvelles, ses essais et ses contes. »

« L’idée de doter le poste consulaire d’une bibliothèque a commencé dès ma prise de fonction en 2020 », affirme Gaspard. « On s’est réuni là-dessus avec l’équipe du Consultat afin de donner corps au projet et les travaux ont commencé durant l’été 2021. On a eu le grand support de notre ministère qui dès le début croyait à ce projet et aujourd’hui encore, le ministère des Affaires étrangères nous supporte. Il faut aussi remercier le grand support de certaines personnes d’Haïti et de la diaspora qui nous ont fait parvenir des ouvrages gratuitement. »

Et d’en dire plus au site Haïti LoopNews quant au choix du nom de la bibliothèque : « En plus d’avoir été un diplomate qui marque l’histoire des relations internationales d’Haïti, il [Émile Saint-Lot, NdR] a servi l’État tant au niveau législatif qu’exécutif. Émile Saint-Lot était un diplomate de carrière, raffiné et hautement cultivé, un homme politique et un grand lecteur qui a toujours fait de la défense des intérêts d’Haïti sa seule boussole dans la conduite des affaires de l’État. »

Si la bibliothèque a commencé à accueillir du public dès vendredi dernier, cette semaine devrait être rendu public un calendrier d’évènements diversifiés avec entre autres des rencontres avec les « créateurs de valeurs dans la communauté ».

Crédit : Herwil Gaspard sur Facebook