Le monde du livre et de l’écrit doit-il être plus inclusif ? (2/3)

Et plus que tout, l’inclusion n’est-elle pas étrangère, par essence, au monde de l’écrit ? L’acte d’édition, par exemple, ne repose-t-il pas en grande partie sur une logique de sélection – donc de préférence – à l’opposé de tout « égalitarisme », de toute logique d’inclusion ? Les comités de lecture et les prix littéraires ne sont-ils pas, fondamentalement, basés sur des processus d’exclusion ? Peut-être. Mais c’est une chose que de pratiquer la sélection de textes sur des critères qualitatifs, c’en est une autre de ne même pas leur donner la possibilité d’être écrits…

C’est une chose de chercher à leur donner une forme intelligible par le plus grand nombre (l’objectif, en somme, des processus de correction), c’en est une autre que d’en gommer les spécificités ou de refuser les différentes expressions de l’écriture inclusive, ou encore l’utilisation de nouveaux pronoms… L’édition n’est pas une science – encore moins une science exacte – et l’éditeur, l’éditrice sont au cœur de choix subjectifs. Alors, oui, bien entendu, il arrive souvent que des textes de très haute qualité, innovants et fondateurs, soient rejetés (quand ils ont pu être écrits) car jugés trop éloignés de nos référents culturels, trop différents de ce que nous sommes sur le fond et sur la forme... Mais il n’y a pas de fatalité.

Si le système éditorial fonctionne en effet sur la sélection, il n’est en rien impossible qu’il fasse plus de place à la diversité. Il n’existe pas de logique intrinsèque, de résistance structurelle indépassable qui l’empêcherait de s’ouvrir. Alors, pourquoi ne le fait-il pas, ou si peu, ou si mal ? Le monde éditorial ne souffre-t-il pas, sans toujours en avoir conscience, d’une forme de reproduction (de classes, de genre, de cultures) ? Les logiques capitalistiques, financières, marketing, commerciales et économiques qui le sous-tendent ne freinent-elles pas cette ouverture, ne sont-elles pas par essence conservatrices ?

Peut-être – comme tendraient à le prouver les réticences de certains éditeurs à utiliser le mot « lesbienne » dans les textes de 4e de couverture d’ouvrages littéraires où cette information est pourtant essentielle, parce qu’elle effraierait le chaland – tel que nous l’explique Christine Lemoine de la librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co à Paris. Mais d’un autre côté, le système n’a-t-il pas parfois intérêt, y compris commercialement, à utiliser la diversité comme argument marketing, à mettre en avant des thèmes inclusifs qui deviennent à la mode – comme le montre le nouvel engouement pour le mot « féminisme », abondamment utilisé dernièrement, lui, pour accrocher le lecteur…

De toutes façons, pour répondre à la question de l’utilité de l’inclusion pour le monde du livre et de l’écrit, il faut repartir des constats : moins de femmes aux postes de décision, très peu de structures éditoriales entièrement consacrées aux littératures LGBTQ+, une très faible diversité chez les étudiants en formation Métiers du livre – il faut lire à ce sujet les témoignages éclairants de Sophie Noël et Justine Bouzid –, encore bien peu de « gender editor » au sein des rédactions, des difficultés à susciter des nouvelles vocations auctoriales chez les jeunes Autochtones, peu de visibilité pour les publications donnant la parole aux exclus socio-économico-culturels de nos sociétés (personnes en situation de pauvreté, de migration, d’exclusion, de privation de liberté, etc.), des flux de traduction dominés par les œuvres occidentales et les grandes langues dominantes, etc. Tout cela a déjà été montré.

Alors oui, le monde du livre doit être plus représentatif, accueillant et inclusif. Et il est nécessaire (à l’aune de la bibliodiversité que nous croyons indispensable à notre enrichissement) qu’il le soit. Il faut donc avoir plus de maisons d’édition « spécialisées », situées, porteuses de voix différentes, non mainstream, indépendantes, issues de contre-cultures – comme l’expliquent avec conviction Sol Derrien et Karima Neggad, les responsables des éditions blast ou comme le montre bien le travail inclassable des éditions Le Sélénite, qui revendiquent le droit à « être différent »…

Il faut donc avoir plus de librairies féministes et LGBTQ+, plus de programmes dans les bibliothèques évaluant la qualité de leur accueil et la diversité des catalogues – comme l’a fait pour les personnes trans la Légothèque, une commission de l’Association des bibliothécaires de France… Il faut multiplier les responsables éditoriaux aux questions de genre dans les rédactions des périodiques francophones – car l’exemple de Mediapart, en France, en a prouvé l’utilité…

Tous les systèmes en place, tous les organismes institutionnalisés, devraient agir pour favoriser l’inclusion : il faut repérer et supprimer les obstacles qui s’opposent plus ou moins volontairement à leur capacité d’accueil et d’ouverture. Et si le système littéraire et éditorial, si l’interprofession et les institutions ne font pas ce travail, les groupes et les personnes qui ne sont pas ou qui ne se sentent pas représentées sont légitimes à prendre la parole – sans attendre qu’on la leur donne. Ils, elles, iels doivent agir pour que leurs voix existent et soient entendues – comme le montre l’aventure de la revue Masques en France, dans les années 1980, que nous présente Alain Sanzio à la page 168. « Entrer par effraction » dans un système dominant, c’est bien souvent la meilleure façon de le diversifier. Quoi de plus intolérable, en effet, que d’attendre que l’on veuille bien vous faire une place ?

Par Étienne Galliand, éditions Double ponctuation, membre du Comité éditorial de la revue Bibliodiversité (France). Extrait du livre Inclusi(·f·v·e·s) - Le monde du livre et de l'écrit : quelles diversités ? réalisé en partenariat avec l'Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Cofondateur de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants en 2002, Étienne Galliand dirige les éditions Double ponctuation, une maison spécialisée en sciences humaines et sociales. Du fait de son parcours professionnel et de ses centres d’intérêts, il approfondit sans cesse sa compréhension de la notion de diversité éditoriale. Avec Laurence Hugues (Alliance internationale des éditeurs indépendants) et Luc Pinhas (spécialiste français de l’édition), il anime la revue Bibliodiversité.

