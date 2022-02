Déterrer les secrets dans Ce qui vient après de JoAnne Tompkins

Dans ce roman, nous suivons à tour de rôle une galerie de personnages touchants, hauts en couleur et

atypiques à travers les voix de Daniel, Jonah et Evangeline. Seulement, entre ce que l'on montre et ce que

l'on cache, il n'y a qu'un pas. Et dans cette histoire, les apparences sont bien évidemment trompeuses. Tous les trois essayeront tant bien que mal de nous faire comprendre comment ils en sont arrivés là...

Daniel est l’adolescent le plus apprécié de son école mais n’est pas celui qu’on pense. Il joue un double

rôle et nous allons le découvrir un peu plus chaque jour au fil des chapitres. Il a beau être celui qui plaît, ce n'est pas celui qui est le plus bienveillant et honnête.

Jonah est un personnage discret et plutôt effacé. C'est le meilleur ami de Daniel. Et pourtant, à côté de ça,

c'est un personnage redoutable qui cache véritablement bien sa part d'ombre.

Evangeline est le personnage central du roman. Tout tourne autour d'elle. C'est un personnage mystérieux

qui a un lourd vécu et qui se retrouve enceinte au moment où les deux garçons disparaissent. Elle est au

cœur de ce drame.

Chaque portrait nous permet ainsi d’en savoir un peu plus sur ces drames. Et plus nous nous rapprochons

de la vérité, plus les liens se connectent, laissant à chaque passage cette tension palpable. Les hypothèses

se font et se défont. L’histoire est tellement bien entremêlée que nous ne pouvons pas nous empêcher

d'enquêter sur cette tragédie tout en essayant de démêler le vrai du faux.

Comment deux meilleurs amis ont-ils pu s’entre-tuer ?

Que s’est-il réellement passé ?

Qui est le véritable coupable ?

Ce qui vient après est un premier roman redoutable où la tension est indéniablement présente et crée

un sentiment de malaise au fil des pages. Chaque personnage est coupable, mais personne n'est considéré

comme suspect.

C'est un roman profondément humain où chaque facette du soi intérieur est explorée afin de nous rappeler

à quel point la vie peut être dure, fatale, imparfaite mais que la lumière se trouve toujours au bout du

chemin. Tout en abordant sans conteste le sentiment du mal être, la part d'ombre de chacun d'entre nous,

le deuil, la résilience et l'espoir.



Alison – Libraire Decitre So Ouest