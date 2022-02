Guerre en Ukraine : les bibliothèques appelées à “diffuser l'information sur le conflit

Si des pourparlers de paix s'ouvrent en Biélorussie, les autorités ukrainiennes restent très prudentes sur la suite des événements. « Le principal enjeu est avant tout un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes du territoire », a commenté la présidence ukrainienne. Le choix de la Biélorussie par Vladimir Poutine, pour les négociations, n'est en soi pas innocent : le président Alexandre Loukachenko, contesté par la population de son pays, est un fidèle soutien du président russe.

Le secteur du livre, européen comme international, observe le développement du conflit comme le reste de la population. Dans différents pays européens, ou même en Ukraine, même si les livres n'arrêtent pas les balles ou les bombes, les éditeurs et auteurs appellent bien sûr au dialogue, à l'échange entre les cultures et à la diffusion plus large encore des écrits.

Du côté des bibliothèques, le Bureau européen des associations de bibliothèques, de l'information et de la documentation (Eblida), NAPLE Forum (association représentant les bibliothèques nationales européennes) et Public Libraries 2030 (initiative de défense et promotion des bibliothèques en Europe) annoncent répondre à l'appel de l'association ukrainienne des bibliothèques.

Le 23 février dernier, l'association ukrainienne des bibliothèques, par la voix de sa présidente Oksana Bruy, a invité l'ensemble de la communauté des bibliothécaires à faire front dans le combat contre « la désinformation, les infox et les attaques informatiques ».

« La pertinence des bibliothèques pour surmonter les défis auxquels sont confrontés les individus, les communautés et la société en Ukraine est devenue évidente au cours des huit dernières années d'agression russe. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à la menace d'une guerre ouverte avec la Russie, vous et moi, bibliothécaires, sommes conscients de notre importance et de notre responsabilité ! », indique-t-elle dans son texte.

Souscrivant à l'appel, Eblida, NAPLE Forum et Public Libraries 2030 appellent les bibliothèques européennes à mobiliser leurs forces dans la lutte contre la désinformation sur le conflit en cours. Par ailleurs, les bibliothèques sont invitées à « aider les réfugiés ukrainiens, en collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales ». « Nous devons être prêts à mettre en œuvre des solutions pratiques et à apporter une assistance et des services aux Ukrainiens », indiquent les organisations dans un communiqué.

Sur-le-champ de la désinformation, l'Union européenne a annoncé, ce 27 février, de possibles interdictions des médias russes Sputnik et RT : « Les médias d’État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre union », a indiqué Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, rapporte Le Monde.

