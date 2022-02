Le Festin, un roman d'été au charme typiquement anglais

On y rencontre un riche couple dont le mariage est sur le point de s'effondrer, un terrifiant chanoine et sa fille apeurée, une vieille femme cupide et acariâtre, une mondaine à la vie scandaleuse et son secrétaire gigolo, une aristocrate à la santé fragile, des enfants qui mettent un bazar pas possible, tout ce petit monde encadré par le personnel et les propriétaires de l'hôtel, qui ne sont pas en reste.

Seulement voilà : l'hôtel est situé sous une abrupte falaise à deux doigts de s'écrouler suite à des dégâts sismiques, et ça, personne ne le sait encore. Mais qui figurera sur la liste des victimes ?



La particularité de ce roman est que l'auteure souhaitait écrire un livre où les personnages principaux incarneraient chacun l'un des sept péchés capitaux : cupidité, avarice, luxure, paresse, orgueil, colère se trouvent ainsi au coeur de l'intrigue bien que dominés par la gourmandise, cette faim dévorante mise à mal par les privations et les tickets de rationnement encore imposés auprès de toutes les classes si peu de temps après la Seconde Guerre mondiale.



Les petits drames et les secrets de chacun s'entremêlent le temps d'une semaine autour de thèmes tels que le divorce, l'incapacité à avoir des enfants, l'échec d'un mariage ou encore la lutte des classes, dans les chancelantes années d'après-guerre que traverse la société anglaise.



Un page-turner parfaitement ficelé et une tragi-comédie délicieusement british qui vous tiendra en haleine tout du long !

Jacqueline Olivier, Furet du Nord de Reims