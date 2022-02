Shikimori n’est pas juste mignonne, elle a aussi la classe !

Izumi est né avec la poisse. Il ne peut pas faire deux pas sans qu’une catastrophe pointe son nez : un pot de fleurs tombe juste sur sa tête, une marche d’escalier se dérobe… Mais il reste confiant dans l’existence et arbore toujours un doux sourire. C’est peut-être sa délicate naïveté qui a séduit la belle Shikimori… Puisqu’elle est maintenant la petite amie d’Izumi ! Gentille, attentionnée, elle est aussi très belle et parfaitement adorable.

Ce que vous ignorez, c’est que Shikimori n’est pas juste mignonne : elle a aussi un côté cool à vous faire tomber par terre. Avec ses réflexes surhumains, elle sauve Izumi de tous les dangers. Et à chaque intervention, elle arbore un regard digne du plus beau des princes charmants. En plus de quoi, elle n’a pas son pareil pour flirter d’un air détaché… Même si elle s’enfuit pour rougir tout de suite après ! Bref, Shikimori est bien plus que ses longs cheveux roses pourraient vous laisser penser.

Avec Shikimori n’est pas juste mignonne, on ne s’ennuie pas une seule seconde. Les chapitres sont courts et dynamiques, axés autour de scènes-clés qui culminent par une attaque fulgurante de Shikimori droit vers le cœur du lecteur (et vers celui d’Izumi au passage). De ces petites scènes moe [terme japonais désignait une forte affection pour un personnage, NdR], qui vous font aimer les personnages tout de suite, le manga étend ensuite ses chapitres pour établir un quotidien un peu plus consistant. Au fil des pages, l’histoire prend plus d’ampleur et devient un slice of life au lycée mettant en scène l’adorable couple de Shikimori et d’Izumi ainsi que leurs camarades de classe.

De chapitre en chapitre, on découvre aussi les personnages secondaires qui sont presque aussi exceptionnels que Shikimori : la maman d’Izumi qui fait tomber tout ce qui lui passe sous la main, le papa d’Izumi si peu charismatique qu’il en est hilarant, et les deux meilleures amies de Shiki qui n’ont pas leur langue dans leur poche – une joyeuse galerie qui vous fera rire de bon cœur. Cette série débordante de joie de vivre est tout bonnement adorable. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le dessin est superbe, avec un effet très spontané et une patte unique. L’accent est mis sur les visages, faisant ressortir les émotions de chaque personnage face au charisme de notre héroïne.

Il faut le redire, car l’essentiel est là : Shikimori va attraper votre cœur dès le premier regard, et vous ne pourrez plus vous en détacher ! Cette série est bien partie pour monter en puissance, puisqu’une adaptation animée est prévue pour ce mois d’avril. Les deux premiers tomes du manga sont déjà parus, et 4 suivants sont prévus pour cette année.