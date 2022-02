Olivier Breuilly, conseiller spécial, quitte le cabinet de la ministre de la Culture

UkraineUnderAttack – La confirmation de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie dessinerait, pour les plus optimistes, une possible sortie de crise. Mais dans l’intervalle, la pression internationale se maintient, et désormais, sur les grandes manifestations d'Europe qui réunissent l’industrie du livre. Les trois foires professionnelles d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni sont instamment priées de prendre des mesures et des sanctions à leur tour.