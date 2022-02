Guerre en Ukraine : “La Russie s’est condamnée une position de pays paria

Le vice-président de l'organisme, et président du Comité pour la paix, Philippe Pujas, l'avait écrit aux responsables du Pen ukrainien :

Nous avons suivi, d’abord avec inquiétude et maintenant avec consternation, l’évolution de la situation de votre pays face aux menaces, aujourd’hui mises à exécution, de la Russie de Poutine. Nous vous assurons bien sûr de toute notre sympathie. Et, au-delà de toutes les condamnations venant de la communauté internationale, nous tenons à vous dire que nous sommes à vos côtés et attentifs aux demandes d’aides que vous pourriez nous faire

Dans un texte adressé à ActuaLitté, Antoine Spire, président du Pen club français, témoigne à son tour de l'effroi qu'implique la violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité d'un pays.

Déjà plusieurs écrivains ukrainiens ont réagi pour nous dire leur reconnaissance pour ce soutien et la solidarité que nous manifestions. L’une d’entre elles a pourtant ajouté qu’elle perdait parfois espoir quant au futur du peuple de Luhansk et du Donbas. Tout un chacun s’attend à une terrible guerre après celle qui bien que de basse intensité sévit chez nous depuis 2014.

Mais nous nous tournons aussi vers ces intellectuels russes qui courageusement condamnent l’agression dont leur gouvernement se rend coupable et nous nous rangeons à leurs côtés quand ils déclarent

Nous, scientifiques et journalistes scientifiques russes, déclarons une forte protestation contre l’action militaire initiée par les forces armées de notre pays sur le territoire de l’Ukraine. Cette étape fatale entraîne d’énormes pertes de vies humaines et sape les fondements du système de sécurité internationale établi. La responsabilité du déclenchement d’une nouvelle guerre en Europe incombe entièrement à la Russie.

Il n’y a aucune justification raisonnable pour cette guerre. Les tentatives d’utiliser la situation dans le Donbas comme prétexte pour déployer une opération militaire ne sont pas crédibles. Il est clair que l’Ukraine ne constitue pas une menace pour la sécurité de notre pays. Une guerre contre elle est injuste et franchement inutile.

L’Ukraine était et reste un pays proche de nous. Beaucoup d’entre nous ont des parents, des amis et des collègues en Ukraine. Nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères ont combattu ensemble le nazisme. Le déclenchement de la guerre pour les ambitions géopolitiques des dirigeants russes, mus par des fantasmes historiosophiques douteux, est une trahison cynique de leur mémoire.

Nous respectons le statut d’État ukrainien, qui repose sur des institutions démocratiques qui fonctionnent réellement. Nous sommes sensibles au choix européen de nos voisins. Nous sommes convaincus que tous les problèmes dans les relations entre nos pays peuvent être résolus pacifiquement.

En déclenchant la guerre, la Russie s’est condamnée à l’isolement international, à la position de pays paria. Cela signifie que nous, scientifiques, ne pourrons plus faire notre travail correctement : la recherche scientifique est inconcevable sans une coopération totale avec des collègues d’autres pays. Isoler la Russie du monde signifie une nouvelle dégradation culturelle et technologique de notre pays, sans perspectives positives. La guerre avec l’Ukraine est un pas vers le néant.

Nous sommes amèrement conscients que notre pays, qui a apporté une contribution décisive à la victoire sur le nazisme, est devenu l’instigateur d’une nouvelle guerre sur le continent européen. Nous exigeons l’arrêt immédiat de toute action militaire contre l’Ukraine. Nous exigeons le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’État ukrainien. Nous exigeons la paix pour nos pays. Les signatures continuent d’affluer, nous en ajoutons autant que possible (il y a plus de 670 signatures maintenant) :

Ainsi Russes et Ukrainiens, Européens issus de 27 pays unis nous retrouvons pour défendre les droits des citoyens ukrainiens ; nous faisons face à une situation’une gravité inédite La France et l’Europe doivent être au rendez-vous de l’Histoire. L’Union européenne doit plus que jamais démontrer toute sa solidarité avec les intellectuels ukrainiens. Il en va de la défense de notre modèle démocratique et de la souveraineté des nations européennes dont l’Ukraine fait partie.

Nous ne laisserons pas seuls nos amis ukrainiens !

crédits photo : AP

