Les Très Riches Heures du duc de Berry en ligne : un chef-d'œuvre mythique

Le manuscrit le plus précieux de Chantilly est un livre de prières constitué de 206 feuillets de parchemin et compte jusqu’à 131 miniatures protégées par une reliure du XVIIIe siècle. Les Très Riches Heures du duc de Berry sont un manuscrit exceptionnel tant par le raffinement de leur ornementation, la richesse de leur iconographie que leur qualité artistique : 66 peintures à pleine page sont un musée à elles seules.

Le manuscrit est acheté par le duc d’Aumale à Gênes, le 20 janvier 1856. Il arrive dans la demeure du prince, alors en exil à Twickenham, autour du 18 février de la même année. Il fait l’admiration de l’entourage princier et des conservateurs du British Museum venus l’admirer...

Cent soixante-quatre ans plus tard, le bicentenaire de la naissance du prince (fêté en cette année 2022), est l’occasion de partager largement l’émotion que procure la découverte de ce chef-d’œuvre exceptionnel : le musée Condé vient de mettre en ligne une application qui permet de feuilleter gratuitement l’intégralité du livre à travers des images de qualité inédite.

Création exceptionnelle

Les Très Riches Heures du duc de Berry sont un livre d’heures, c’est-à-dire un recueil d’offices et de prières personnalisé selon l’habitude de l’époque. Écrites en latin, les Très Riches Heures du duc de Berry tirent leur nom de la prière des heures canoniales du clergé que les élites souhaitent imiter, de leurs très riches contenus textuels et artistiques, et enfin du nom de leur commanditaire, Jean, duc de Berry (1340-1416), frère du roi de France Charles V.

Grand amateur d’art, le fastueux duc de Berry confie le décor du livre à trois enlumineurs auparavant attachés à la cour de Bourgogne, Paul, Jean et Hermann originaires de la province de Limbourg (actuelle Belgique). Les trois frères Limbourg ainsi que le duc meurent en 1416, sans que l’ouvrage soit achevé. Tout au long du XVe siècle, d’autres enlumineurs se succèdent pour compléter le manuscrit, tel le peintre Barthélémy d’Eyck pour la famille royale, ou Jean Colombe pour Charles Ier de Savoie qui hérite du manuscrit vers 1480.

C’est finalement un « livre-cathédrale », livre collectif réalisé grâce à une succession de mécènes, puis conservé à l’époque moderne dans des collections particulières italiennes qu’acquiert le duc d’Aumale, cinquième fils de Louis Philippe, à Gênes, en 1856. Le prince le fait venir en Angleterre où il réside durant son exil hors de France et acquiert très vite le sentiment que ce « wonderful book », qui ne s’appelle pas encore les Très Riches Heures du duc de Berry, mais simplement « le manuscrit acheté à Gênes », serait le trésor de sa collection.

C’est un véritable joyau de l’art gothique international où on reconnaît des influences flamandes, rhénanes, françaises, italiennes, orientales et antiques.

Un passé plein d'avenir

Le calendrier est sans doute l’ensemble de miniatures le plus célèbre du livre, si ce n’est de toutes les enluminures du Moyen Âge. Pour la première fois, chaque mois occupe deux pages et est illustré d’une grande miniature : scènes paysannes et fêtes princières se succèdent devant le duc de Berry lui-même, ou devant les châteaux qu’il a habités ou possédés.

Le manuscrit est constitué de 206 feuillets de parchemin de 29 sur 21 centimètres et compte jusqu’à 131 miniatures protégées par une reliure du XVIIIe siècle. Arrivé à Chantilly en 1871, le manuscrit est donné par le duc d’Aumale à l’Institut de France, avec le château et ses collections, en 1886. Le château de Chantilly est l’écrin exclusif de ce manuscrit mythique, selon les volontés du duc d’Aumale.

Le manuscrit a rapidement acquis la célébrité qui le caractérise, grâce aux reproductions. Des premières copies en héliogravure publiées dès 1884 dans la Gazette des Beaux-Arts aux précoces reproductions en couleur des années 1940, puis aux films et enfin au fac-similé sur cédérom de 2004, les enluminures sont reprises dans d’innombrables illustrations. Elles alimentent les dossiers de Walt Disney pour Blanche-Neige et les sept nains dans les années 30 ou inspirent à Jacques Prévert le scénario des Visiteurs du soir, dix ans plus tard. Fac-similés, livres, cartes postales et autres produits dérivés sont légion.

Le manuscrit fait l’objet d’une exposition exceptionnelle en 1956 au château de Chantilly que visite pour l’occasion Umberto Eco. En 2004, le manuscrit est à nouveau exposé à Chantilly à l’occasion d’une série de manifestations sur les arts en France au tournant des XIVe et XVe siècles. Suite à une première numérisation, le manuscrit est mis en ligne dans la Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux du CNRS et la recherche scientifique progresse.

Pour le consulter, on se rendra à cette adresse.