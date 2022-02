Pourquoi le monde du livre et de l’écrit doit se diversifier (1/3)

Mais est-ce le cas ? Et qu’est-ce que l’inclusion ? Comment la mesure-t-on et quelle est son utilité ? D’ailleurs, le monde du livre et de l’écrit – qui nous intéresse plus particulièrement ici, mais dont les mutations sont aussi un bon indicateur d’évolutions plus globales – doit-il « inclure » ? Et si oui, qui inclure et où inclure ?

Des éléments de définition

L’inclusion est un terme qui pose beaucoup de questions – il n’a pas encore l’évidence de concepts plus installés. Inclure n’est de toutes façons pas un mot neutre – comme le rappellent Alfonso Serrano et Eva Fernández, de la maison d’édition espagnole La Oveja Roja. Il s’agit d’amener, d’intégrer des personnes ou des groupes de personnes – la plupart du temps en situation minorée – dans un ensemble, souvent considéré comme plus important, majoritaire, dominant. Oui, inclusion est un mot compliqué – comme le souligne d’ailleurs le poète, éditeur et conférencier haïtien et québécois Rodney Saint-Éloi : « Que peut vouloir dire ce mot ? Le mot fait peur et nous projette dans le flou et la complexité. »

Brigitte Bouquet, sociologue française spécialiste du travail social, ne dit rien d’autre, d’ailleurs dans son article L'Inclusion : approche socio-sémantique :

Ce mot soulève effectivement des questions d’ordre scientifique, politique, social, éthique. Quel est le sens, la pertinence, la légitimité de cette nouvelle appellation ? Que penser de son utilisation de plus en plus fréquente dans l’action sociale ? Comment la positionner au regard des deux autres concepts primordiaux que sont l’intégration ou l’insertion ?

On pourrait peut-être rajouter d’autres termes connexes, comme ceux d’égalité et d’équité – mais il suffira d’un dessin pour montrer en quoi ils se différencient de l’inclusion…

Différence entre l’égalité, l’équité et l’inclusion (crédit image : UQÀM, inspirée de l’illustration originale créée par Craig Froehle, University of Cincinnati).

Essayons donc d’y voir un peu plus clair. À l’université du Québec à Montréal (UQÀM), on propose des définitions intéressantes de plusieurs termes de références qui guident la vie et l’organisation du campus. Parmi eux se trouve celui du mot inclusion :

L’inclusion se rapporte à la création d’un environnement où tous les gens sont respectés de manière équitable et ont accès aux mêmes possibilités. À l’échelle de l’organisation, l’inclusion exige qu’on recense et supprime les obstacles (physiques ou procéduraux, visibles ou invisibles, intentionnels ou non intentionnels) qui nuisent à la participation et à la contribution des personnes. Elle exige également une affirmation des valeurs et des principes d’équité, de justice et de respect en se montrant ouverts à différentes opinions et perspectives, en acquérant une compréhension des autres cultures, expériences et communautés et en faisant un effort conscient pour être accueillants, serviables et respectueux de tous.

La notion d’inclusion que nous utiliserons ici se démarque clairement des concepts d’intégration et d’insertion – très marqués par le champ social, voire par des politiques publiques du même nom. Forcément multiforme, l’inclusion renvoie à un potentiel sociologique et humain bien plus large.

Dans ce titre de la revue Bibliodiversité, elle désigne la participation, l’implication, l’appropriation par des groupes et des personnes minorées de/par la société (quelle que soit les raisons de leurs positions périphériques), des processus de création, de publication et de diffusion des livres et des textes imprimés. Cette « chaîne du livre inclusive pour toutes et tous », en quelque sorte, concernerait autant les auteurs et autrices que les éditeurs et les éditrices, que les lecteurs et les lectrices – et constituerait un bon indicateur du niveau de bibliodiversité d’un écosystème éditorial et littéraire donné.

À suivre...

Par Étienne Galliand, éditions Double ponctuation, membre du Comité éditorial de la revue Bibliodiversité (France). Extrait du livre Inclusi(·f·v·e·s) - Le monde du livre et de l'écrit : quelles diversités ? réalisé en partenariat avec l'Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Cofondateur de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants en 2002, Étienne Galliand dirige les éditions Double ponctuation, une maison spécialisée en sciences humaines et sociales. Du fait de son parcours professionnel et de ses centres d’intérêts, il approfondit sans cesse sa compréhension de la notion de diversité éditoriale. Avec Laurence Hugues (Alliance internationale des éditeurs indépendants) et Luc Pinhas (spécialiste français de l’édition), il anime la revue Bibliodiversité.

crédits photo : Miles Peacock/Unsplash