Texas : numérisation de 60 000 documents d'archive d'un couple queer

Le Ransom Center abrite désormais les papiers de l'autrice britannique Radclyffe Hall, poétesse, romancière, à qui l'on doit ce roman lesbien Le Puits de solitude (trad. Léo Lack chez Gallimard), ainsi que de sa partenaire, l’artiste et traductrice Una Vincenzo, surnommée Lady Troubridge. Le projet de numérisation a été soutenu par une « subvention des collections cachées » du Council on Library and Information Ressources rendue possible grâce au financement de la Fondation Andrew W. Mellon.

Les archives numériques comprennent des cahiers, des notes dactylographiées, des correspondances, des photographies ou encore des albums documentant la carrière d’écrivaine de Hall ainsi que le travail de création et de traduction de Troubrigde. La collection illustre également leur partenariat personnel et créatif à travers un large éventail de sujets.

On y retrouve traités de multiples thèmes comme l’identité de genre, le lesbianisme, la sexualité, le spiritisme, la religion ainsi qu’une véritable histoire des mouvements sociopolitiques couvrant la période de temps des deux guerres mondiales.

Pionnières de la communauté LGBTQI+

Alejandra Martinez, qui a dirigé le projet de numérisation et de mise à disposition de ces milliers d’images d’archives d’expliquer : « Ce projet est l’occasion d’observer une perspective multidimensionnelle de ce à quoi ressemblait la vie queer pour les gens à l’époque où ils vivaient, ce qui est indispensable pour tout chercheur intéressé par toute l’étendue de l’histoire queer. »

Martinez poursuit en faisant la lumière sur les difficultés rencontrées lors de cette mise à disposition, due aux penchants du couple pour le fascisme et d’autres idéologies d’extrême droite. Bien que cela puisse aujourd’hui compliquer la diffusion de leur héritage en tant qu’écrivains queer révolutionnaires, cette numérisation offre une opportunité de mieux comprendre la vie qu’elles ont menée.

De cette numérisation sont nés plusieurs guides composés de photographies, d’effets personnels, d’enregistrement sonore et d’images fixes. À l’initiative de l’écrivain et dessinateur Coyote Shook, doctorant en études américaines de l’université du Texas et nominé pour le prix Pushcart, ces guides offrent aux étudiants et aux enseignants des ressources primaires pour l’étude et l’enseignement immersifs de l’histoire et de la culture LGBTQIA+.

À Shook de développer dans un communiqué : « Les guides offrent une large gamme de documents historiques pour reconstruire des vies LGBTQIA+ compliquées et historiquement nuancées à travers des documents d’archives. Cette ressource invite les élèves à formuler leurs propres hypothèses sur la manière dont ils détermineraient les thèmes queer dans un texte et fourniraient une "lecture queer". »

