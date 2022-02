Pays-Bas : le monde du livre, “blanc et très instruit”, veut embrasser la diversité

KVB Boekwerk, structure née d'un partenariat entre diverses associations professionnelles du secteur du livre néerlandais et les pouvoirs publics, propose des données et des analyses sur le marché du livre et la lecture, aux Pays-Bas.

Ce 17 février, KVB Boekwerk a dévoilé les résultats d'une étude consacrée à la diversité dans l'édition et, plus généralement, sur le marché du livre, notamment l'offre en librairies. Si l'étude se félicite d'une prise de conscience certaine des acteurs du secteur, elle met aussi en avant une marge de progression en la matière qui n'en est pas moins nécessaire.

Sur les constats, auteurs, traducteurs, libraires et éditeurs se montrent généralement attentifs à la diversité des thèmes, personnages, auteurs ou offres, selon les cas. Toutefois, un tiers des libraires interrogés et un quart des éditeurs indiquent ne pas y accorder d'importance, estimant qu'elle est déjà largement valorisée ailleurs.

Près de 60 % des libraires, 6 auteurs sur 10 et 3/4 des éditeurs consultés dans le cadre de l'étude estiment qu'une offre diverse est facteur de cohésion sociale important, puisqu'elle permet de faire connaitre plus de cultures et d'identités multiples aux lecteurs.

Les auteurs, note toutefois l'étude, ont une tendance plus forte à la neutralité, faisant passer la cohérence de leur récit et l'individualité de leurs personnages avant la diversité. Les traducteurs, de la même manière, mettent en avant que la prise en compte des différences fait partie des qualités intrinsèques d'une œuvre de qualité, et que la sensibilité à ces questions caractérise aussi un bon traducteur.

Ce qui ne manquera pas de rappeler à l'esprit l'affaire Amanda Gorman, en 2021 aux Pays-Bas, ou quand les implications d'une traduction et d'une édition diversifiée avaient fait les gros titres, dans le monde entier...

Et les actes ?

L'étude de KVB Boekwerk aborde ensuite les actions entamées ou imaginées pour améliorer la situation, et parvenir à plus de diversité dans le monde du livre. Les chiffres chutent drastiquement : 10 % des libraires et 6 % des éditeurs seulement ont des objectifs concrets en la matière. 39 % des éditeurs, toutefois, affirment qu'ils prévoient des actions sur ce point précis.

Pour expliquer cette apathie, KVB Boekwerk évoque le manque de temps, dans les petites structures, ou encore les difficultés pour concrétiser en actes des convictions bien réelles. Évidemment, le manque de formation pour informer sur les tenants et aboutissants de la diversité explique aussi la carence des actions entreprises : à ce titre, les grands groupes sont souvent mieux lotis, avec des journées dédiées à ce sujet.

L'étude remarque toutefois que la diversité s'exprime, dans une certaine mesure, au sein de la main-d’œuvre des librairies et maisons d'édition : un quart des libraires et la moitié des éditeurs ayant participé indiquent que ce point fait l'objet d'une attention particulière de leur part.

La moitié des auteurs et des traducteurs interrogés (entre 48 et 53 %) indiquent faire attention à la diversité des personnages, dans leurs récits, et se renseigner sur la diversité de la population néerlandaise, afin de refléter celle-ci dans leurs écrits.

D'après les réponses apportées par les uns et les autres, les éditeurs semblent plus enclins (40 %) à prendre des risques financiers pour proposer des ouvrages évoquant plus de communautés, plus d'identités différentes, que les libraires (26 %), ceci s'expliquant, a priori, par la trésorerie plus faible de ces derniers. Les répondants mettent en avant les difficultés pour s'adresser à telle ou telle communauté, pour expliquer cette frilosité.

D'une manière plus générale, note l'étude, le monde du livre néerlandais semble assez conscient de ses carences en matière de diversité, y compris au niveau de sa propre sociologie : « Les répondants constatent que le commerce du livre est toujours le bastion d'une population blanche et très instruite », relève KVB Boekwerk.

L'étude complète, en néerlandais, est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Jorge Franganillo, CC BY 2.0