Isy Ochoa retrace la vie de Rosa Bonheur

Peu attirée par les mondanités, Rosa Bonheur quitte Paris à l’âge de 40 ans, en pleine gloire, pour se rapprocher de la nature. Elle s’installe à Thomery près de Fontainebleau, dans le château de By, qui deviendra son havre de paix, continuant toutefois de côtoyer une certaine gentry politique et artistique. Rosa Bonheur est une artiste prolifique et les conditions sont réunies pour poursuivre son travail acharné.

L’artiste ne se contente pas de peindre la nature environnante. Écologiste avant l’heure, elle intervient quand bûcherons et carriers s’apprêtent à détruire les 25.000 hectares de massif boisé, faisant jouer ses relations et sa notoriété. Rosa Bonheur défend aussi la cause animale et dévoile l’extrême brutalité à laquelle les animaux étaient soumis dans les abattoirs.

Toujours en avance sur son temps, Rosa Bonheur a fait usage de la photographie et crée son propre laboratoire photographique, faisant elle-même ses tirages à partir de plaques de verre.

Isy Ochoa retrace ici le destin complet d’une femme de caractère, indépendante et talentueuse qui a marqué son époque et donné à l’art animalier ses lettres de noblesse.

Les éditions Ours et Loup proposent d'en découvrir un extrait :

Isy Ochoa diplômée de l’école Supérieure d’Arts Graphiques (ESAG), travaille dans la publicité et l’édition avant de

se consacrer entièrement au dessin, à la peinture et à l’illustration. Ses ouvrages ont été publiés aux Éditions du Chêne, Parigramme, Minerva, Solar, Gautier-Languereau... Fritz, paru aux éditions du Rouergue, et le conte animaliste Sauve qui plume ! sont ses derniers albums. Lauréat du Prix Maya 2020, Fritz raconte la misérable et authentique vie d’un éléphant de cirque.