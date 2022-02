Éric-Emmanuel Schmitt publie des livres jeunesse chez McDonald's

Les chiffres sont têtus, et les répéter ne rend pas le mensonge plus crédible : une communication de McDo France indiquait, en décembre 2021, que 3,5 millions de livres avaient été distribués dans le cadre des Mercredis lecture — l’événement mensuel introduit dans les restaurants de la chaîne. Désormais, ce chiffre est passé à plus de 4 millions, en tout juste deux mois, assure une nouvelle communication.

Soit 500.000 ouvrages de plus en deux mois — de quoi faire tourner la tête à n’importe quel éditeur d’album jeunesse. Voire n’importe quel éditeur, tout court.

Entre septembre 2020 et presque fin février 2022, plus de 4 millions de titres fournis dans les Mercredis à lire — les ouvrages ne sont pas offerts, mais fournis avec l’achat d’un Happy Meal. Un cadeau (ou vente à prime, selon les points de vue) qui remplace avantageusement les jouets en plastiques qui font tant enrager les parents, et permettent à l’enseigne de s’offrir une belle virginité. Mais sur 18 mois de mise en œuvre, c’est donc un ratio de 250.000 ouvrages peu ou prou vendus par mois.

À LIRE: McDonald, plus grand vendeur de livres jeunesse en France

Faramineux ? Certes. Pourtant, dans sa communication, McDo s’entête par un calcul saugrenu à considérer que cela fait 300.000 exemplaires distribués chaque mois en moyenne. Bien. Pourvu que le calcul des calories d’un burger ne se fasse pas avec le même doigt mouillé.

EES en renfort

Reste que les chiffres avancés augmentent : en révisant le calcul de McDo, nous arrivions en décembre dernier à une distribution de 200.000 titres par mois. Et c’est dans ce contexte qu’intervient le membre de l’Académie Goncourt, Éric-Emmanuel Schmitt, qui signe depuis le 9 février une nouvelle collection « pour valoriser la différence et la diversité ».

La baleine qui ne riait jamais, L’éléphant qui n’avait pas de mémoire et Le Canard qui craignait l’eau sont quelques-uns des seize nouveaux ouvrages de la collection Contes d’animaux étonnants. Le tout illustré par Shiilia et Florence Guittard. Des titres produits par Hachette Jeunesse et soutenus — sans échange financier — par le Centre national du livre. En effet, en l’échange du logo du CNL, et d’une approbation d’institution publique, McDo verse 100.000 € de chèques-lire.

« Pour certaines familles, la librairie reste un magasin qui impressionne, dont on hésite à franchir le seuil », indique l’écrivain. « J’apprécie donc que l’opération pour la lecture organisée par McDonald's offre un livre là où les enfants se trouvent. Pour parodier le personnage de Lagardère qui illuminait Le Bossu de Paul Féval, je dirai : Si tu ne vas pas au livre, le livre ira à toi. »

Amen ?

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0