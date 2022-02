Éthiopie : des “chameaux solaires” pour recharger les bibliothèques numériques

Depuis 2010, l'ONG Save the Children intervient dans différentes régions de l'Éthiopie pour apporter un accès à l'éducation à des milliers d'enfants, à dos de chameaux. Ces sympathiques animaux transportaient quelque 200 livres dans plusieurs villages du pays, afin de pallier les carences d'un système éducatif encore balbutiant et sous-doté.

Avec la pandémie, ce service s'est évidemment révélé encore plus indispensable, dès 2020, lorsque le pays a fermé ses écoles et relégué 26 millions d'enfants à la maison, sans accès au matériel éducatif. Dans la seule région Somali, 20 chameaux et leurs accompagnants parcouraient les routes pour maintenir ce lien salutaire avec l'éducation, indiquait Reuters en 2020.

En septembre 2021, afin d'améliorer le nombre de titres proposés aux jeunes lecteurs et faciliter la logistique, Save the Children a lancé un programme pilote pour porter des tablettes chargées de contenus éducatifs et de livres numériques. Sur le dos des chameaux, en plus des appareils, deux panneaux solaires et des batteries, pour recharger les équipements.

Les 22.000 enfants de 33 villages aujourd'hui bénéficiaires du service de l'ONG auront progressivement tous accès à ces appareils et au nombre bien plus élevé de titres qu'ils peuvent contenir. L'objectif est aussi de proposer des textes « plus en phase avec leur culture et leur langue », quand l'industrie de l'édition reste fragile dans le pays.

