Woody Allen publiera un nouveau recueil humoristique en juin prochain 

« Des chevaux qui peignent, des voitures qui pensent » et « la vie sexuelle des célébrités » : voici, en substance, ce que contiendront les essais humoristiques de Woody Allen, qui seront publiés le 7 juin prochain. L'annonce a été faite ce 23 février par la maison d'édition de Woody Allen, Arcade Publishing, filiale de Skyhorse.

La structure s'était fait connaître, il y a deux ans, lors de la controverse autour des mémoires du cinéaste. Petit retour en arrière : en mars 2020, le groupe Hachette annonce la parution des Mémoires du réalisateur, Apropos of Nothing, via sa filiale Grand Central Publishing. Une sortie qui avait fait grand bruit : ses enfants, Dylan et Ronan Farrow, de même que les employés d'Hachette, avaient protesté contre les choix éditoriaux du groupe.

Catch and Kill, enquête donnant la parole à de nombreuses victimes sexuellement agressées par des hommes puissants, était en effet sortie en octobre 2019 chez Little Brown, filiale d'Hachette. La publication des mémoires de Woody Allen semblait donc, pour ses enfants, une aberration : Dylan a accusé le réalisateur d'agressions sexuelles lorsqu'elle avait 7 ans.

Quatre jours plus tard, Hachette rétropédalait, le manuscrit étant finalement publié par Arcade Publishing, qui reste aujourd'hui l'éditeur principal de Woody Allen. En France, Stock a publié l'ouvrage sous le titre Soit dit en passant. Autobiographie (trad. Marc Amfreville et Antoine Cazé).

Il n'y aura aucune trace de cette affaire dans le nouveau recueil du réalisateur : il n'y parlera ni de Dylan Farrow, ni de sa mère biologique, Mia Farrow, ex-compagne de Woody Allen. C'est la cinquième fois que le cinéaste publie un recueil, après Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture (Getting Even), Dieu, Shakespeare et moi - Opus 1 (Without Feathers), Destins tordus (Side Effects) et L'erreur est humaine (Mere Anarchy). En France, Woody Allen est publié par Michel Lebrun, Robert Laffon, Flammarion et Le Seuil.

Arcade Editions annonce un recueil « totalement original, large mais sophistiqué, très observateur et, surtout, implacablement drôle. » L'annonce a réjoui certains de ses fans :

Le recueil fera 192 pages. Les textes, dont certains ont préalablement été publiés dans The New Yorker, porteront les noms de Buffalo Wings Woncha Come Out Tonight, When Your Hood Ornament Is Nietzsche et Growing Up in Manhattan. La maison d'édition précise, dans son communiqué, que « l’écriture de Woody Allen ne sera pas à prendre au sérieux ».

Crédits : SkyHorse Publishing