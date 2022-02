Dans les catalogues de livres numériques comme ailleurs, des contenus fascistes

Comptant parmi les outils pour professionnels les plus répandus, pour le streaming de livres audio et numériques, Hoopla et OverDrive travaillent avec des milliers de bibliothèques publiques aux États-Unis. Le LFP dénonce leur manque de contrôle de qualité ainsi que de vérification des sources, puisque ces sociétés laissent par exemple apparaitre des titres niant l’Holocauste dans leur catalogue d'ouvrages de non-fiction.

Le LFP ajoute que ces documents ne proviennent pas des fonds des établissements publics inscrits et de poursuivre : « Nous exigeons une pleine responsabilité sur la manière dont ces contenus ont été sélectionnés pour être inclus sur les plateformes et plus de transparence dans les processus de sélection de ces entreprises à l’avenir. »

Le collectif explique dans son communiqué que « les collections des bibliothèques physiques découlent d’une sélection minutieuse sur les bases de choix transparents et intentionnels, respectant les valeurs de liberté intellectuelle et de responsabilité sociale des établissements ». Cependant, il arrive souvent que les collections numériques soient constituées à partir d'offres de contenus en « lot », déjà constitués par les sociétés.

Ces derniers peuvent inclure des titres et documents que la bibliothèque n’achèterait probablement jamais dans un format imprimé (documents de mauvaise qualité, inexacts, ou encore de faible intérêt). Pour les sociétés qui distribuent les ouvrages, on suppose assez facilement que la sélection importe peu, ce qui permet d'afficher un nombre de documents plus élevé...

Des contenus fascistes

Le Library Freedom Project affirme avoir découvert dans ces offres « en lot » des documents de propagande nazie et des ouvrages d’éditeurs suprémacistes comme les maisons Arktos Media, Antelope Hill Publishing ou encore Castle Hill Service.

Le LFP insiste sur le fait que, contrairement à leur collection physique, les bibliothèques n'interviennent en rien dans les collections numériques de Hoopla Digital ni OverDrive. Ces derniers présentent des titres tels qu’A New Nobility of Blood and Soil, ouvrage écrit par un chef des SS allemands en 1930, publié par Antelope Hill Publishing, qui se dit « fier de le présenter pour la première fois en anglais ». Ce même titre est disponible sur OverDrive Advantage, mais cette fois-ci à l’achat à l'acte.

Sachant que Hoopla Digital fonctionne selon un modèle de « paiement selon l'usage », cela signifie qu'à chaque fois qu’un de ces titres est emprunté, une partie des budgets des bibliothèques, et donc de l'argent public, tombe directement dans la poche de ces éditeurs aux publications suprémacistes et incitant à la haine.

Vers plus de transparence

Du côté d'OverDrive, aucune réaction publique pour le moment, ni retrait annoncé des titres pointés du doigt. Interrogé par email, Hoopla Digital s’est en revanche excusé, invoquant « un problème de surveillance du contrôle qualité ». Si, depuis le 17 février dernier, le service a retiré nombre de ces titres, le LFP veut que l’entreprise réponde des politiques de contenu qui ont permis l’inclusion de ces ouvrages.

Et l'organisation d'exiger une transparence totale de la part des fournisseurs de contenus Hoopla Digital et OverDrive – tant dans les processus de contrôle des éditeurs, que par des mesures de vérification assurant que les contenus suprémacistes disparaissent des collections numériques d'établissements de prêt.

Enfin, le LFP demande la mise en place d’une option permettant aux bibliothèques partenaires d’examiner elles-mêmes une liste d’éditeurs ajoutés à la plateforme avant que les usagers ne puissent emprunter leurs oeuvres.

Crédit : Susan Q Yin / Unsplash