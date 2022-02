Julia Beurton nommée conseillère culture de Jean Castex

Le Library Freedom Project (LFP) protège et dispense des formations sur la protection de la vie privée et des données personnelles aux bibliothécaires ainsi qu’à leurs communautés. Le collectif s’est rassemblé pour demander aux bibliothèques publiques de se joindre à eux. Objectif : que les services d’emprunt et de streaming de livres audio et numériques Hoopla Digital et OverDrive prennent leurs responsabilités. Ces derniers doivent répondre de la présence dans leurs catalogues de titres négationnistes, suprémacistes, en un mot, fascistes.