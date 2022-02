États-Unis : 2,8 milliards de dollars pour s'offrir un éditeur scolaire

Houghton Mifflin Harcourt fait l'objet de nouvelles transactions financières, un an après la vente de la partie édition grand public de ses activités par News Corporation, pour 349 millions $. Cette fois, le montant est bien plus élevé, puisque le fonds d'investissement Veritas Capital reprend le reste du groupe pour 2,8 milliards $.

L'accord conclu avec Veritas « est l'aboutissement d'une stratégie mise en œuvre et supervisée par le conseil de direction de HMH », indique un communiqué de presse. Jack Lynch, PDG du groupe, qui conservera son poste, assure qu'il s'agit là d'une alliance pour le meilleur, évidemment. Elle permettra « d'accélérer notre développement et d'améliorer nos actions au service de 4 millions d'enseignants et de 50 millions d'élèves ».

Si les activités dans l'éducation de Houghton Mifflin Harcourt comprennent l'édition de manuels scolaires, le groupe a depuis longtemps développé des solutions numériques, à travers des applications, des cours en ligne et d'autres plateformes désormais utilisées dans les salles de classe, outre-Atlantique.

Son offre couvre l'ensemble du cursus scolaire, ce qui en fait un acteur assez puissant du secteur, qui est par ailleurs présent dans quelque 150 pays du monde, selon les données de HMH.

D'après le Boston Globe, le groupe a été particulièrement valorisé à l'occasion de la pandémie, obligeant à recourir à l'enseignement à distance : en quelques mois, la valeur des actions du groupe aurait ainsi triplé.

Difficile de prédire ce qu'il adviendra de HMH sous la coupe de Veritas Capital : aucun licenciement n'a été annoncé, ni plan de restructuration, mais le fonds d'investissement a déjà réalisé ce genre d'opérations après une acquisition, et avant la revente d'une entreprise, pour la valoriser.

Détail amusant — enfin, chacun jugera —, le groupe Houghton Mifflin Harcourt avait été racheté, au début des années 2000, par le groupe Vivendi Universal, pour 2 milliards €, et revendu un an plus tard seulement, à perte. Ce même groupe Vivendi qui, aujourd'hui, cherche à investir un peu plus dans l'édition avec le rachat d'une partie des actifs de son concurrent Lagardère...

