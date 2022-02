Paris : Boulinier ouvre une nouvelle librairie au 18, boulevard Saint-Michel

Le boulevard Saint-Michel pourra s'enorgueillir d'une nouvelle librairie, et pas n'importe laquelle : l'enseigne Boulinier annonce l'ouverture d'une librairie d'occasion, sur 100 m2, au numéro 18 du boulevard. Elle viendra occuper un local qui abritait précédemment le magasin de cosmétiques Rituals.

Avec cette ouverture, le Quartier latin retrouve quelques couleurs, après les fermetures de Boulinier, au 20 du boulevard, en juin 2020, mais aussi des librairies Gibert Jeune, place Saint-Michel, en 2021.

« Au moment de la fermeture de juin 2020, nous avons un peu redécouvert l'attachement aux librairies Boulinier », nous confie Loïse Boulinier. « On ne se rendait pas forcément compte de ce que l'on représentait dans le Quartier latin. La bonne nouvelle, avec cette ouverture au 18, c'est que nous allons retrouver notre superficie extérieure, pour les étalages de livres. »

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il sera possible d'acquérir encore plus de livres d'occasion, à partir de 0,20 € pièce, mais aussi des vinyles, CD et DVD.

“Il faut garder le cap”

« Les librairies Boulinier favorisent le contact humain, prônent la transmission culturelle à travers un savoir-faire, dans des vrais lieux de vie où l’on vient pour le plaisir et où l’on “trouve ce qu’on ne cherche pas” puisqu’aucune base de données n’existe », rappelle un communiqué de presse. Toujours familiale — Loïse Boulinier travaille avec son frère et ses parents —, l'enseigne fait face depuis quelques années à la hausse des loyers du quartier.

« Nous avons choisi de retourner dans le Quartier latin, car nous ne voulons pas qu'il disparaisse au profit de multinationales », souligne Loïse Boulinier, consternée de constater l'installation d'un burger Five Guys à la place d'une librairie Gibert Jeune.

Le propriétaire du local au 18, boulevard Saint-Michel a accordé à l'enseigne une certaine marge de négociation, « nous permettant de nous retrouver dans notre prévisionnel ».

La boutique, de plain-pied, sera plus accessible, avec un service d'achat promis comme « plus agréable », à la fois pour les vendeurs et pour les employés. Côté effectifs, 8 personnes, à temps partiel ou à temps plein, officieront dans la boutique du 18. Comme les autres librairies, les portes seront ouvertes de 10h à 20h en semaine et de 13h30 à 19h30 le dimanche, « pour accueillir tout le monde ».

« Il fut un temps où la librairie ouvrait jusque minuit sur le boulevard Saint-Michel. On constate avec plaisir qu'il y a toujours du monde sur le boulevard, même le dimanche. Ce quartier n'est pas encore mort, il faut garder le cap. »

Rendez-vous au début du mois de mars, dès la fin des travaux d'aménagement, pour découvrir ce nouvel épisode de la saga Boulinier.