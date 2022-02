Perec40 : rendez-vous le 3 mars pour un hommage planétaire à Georges Perec

Le jeudi 3 mars 2022, entre 12h30 et 13h30, heure de Paris, se tiendra, sur Twitter, un hommage à Georges Perec et à sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Le mode d’emploi est plutôt simple et délivré sur le site Liminaire :

Chacun(e) se poste dans un lieu de son choix et décrit, à la manière « infraordinaire », ce qu’il voit et perçoit, le banal, le quotidien, et le poste en série sur Twitter. Chacun des tweets est accompagné systématiquement d’un hashtag donnant le nom de la ville où il/elle se trouve (#Kinshasa #Malakoff #Paris #Bruxelles #Poitiers #Tours #Marseille #Montevideo #NewYork #Montréal #Rome #Madrid #Tokyo...), et du hashtag de l’événement #Perec40.

Et de rappeler que Perec s’était prêté au même exercice en octobre 1974 en s’installant trois jours de suite au café de la Mairie, place Saint Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris.

Selon les moments de la journée, il prit en note tout ce qu’il voyait : « les événements ordinaires de la rue, les gens, véhicules, animaux, nuages et le passage du temps » le tout sous forme de liste de faits ordinaires de la vie quotidienne. Le résultat sera publié en 1975 dans la revue Cause commune avant d’être édité en 1982 par Christian Bourgois, sous le titre Tentative d'épuisement d'un lieu parisien.

Contacté par ActuaLitté, Pierre Ménard explique : « L’idée de ce projet est venue de plusieurs personnes en même temps de manière quasi simultanée. Tous sensibles à l’œuvre de Perec à leur manière, nous avons voulu profiter de la date du 3 mars pour nous rassembler autour de son travail. »

Et de poursuivre « Thomas Baumgartner a lui-même déjà fait plusieurs tentatives d’“épwisement” sur son propre Twitter notamment en 2009. Emmanuel Vaslin quant à lui mène des expériences autour de Perec et d’autres auteurs sur Twitter également. Il a lancé il y a 4 ans une opération #JourSansE invitant à écrire sur Twitter sans utiliser la lettre “e”, en hommage au roman de Georges Perec La Disparition. »

Pierre Ménard n’en est pas non plus à son coup d’essai. Il a déjà animé plusieurs ateliers d’écriture sur le modèle de la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Perec : « En 2010, j’ai demandé aux participants de la quatrième séance de l’atelier d’écriture sur la ville que je mène dans le cadre de ma résidence d’écrivain, de décrire ce qu’il voyait, place de Stalingrad à Paris, par écrit (et pour certains en prenant des photographies) du lieu où ils se trouvaient (un café de la place chacun) pendant une heure. Pendant ce temps-là j’ai pris des photos de la place, réalisé un enregistrement sonore et tweeté l’expérience. »

« Une expérience que j'ai rééditée à l'occasion du Festival Le Monde à l'Opéra Bastille : cet atelier proposait aux participants d’utiliser le réseau social à des fins de création littéraire, de partir à la découverte de la ville à livre ouvert. Peut-on marcher en ville comme entre les pages d’un livre ? Qu’est-ce que le web change à notre manière de lire et d’écrire la ville ? Le groupe de participant se place ou se déplace autour de la place et, pendant une à deux heures, prends-en note tout ce qu’il peut voir. Ensuite le groupe se retrouve dans l’opéra de la Bastille pour enregistrer la lecture de leurs Tweets. »

Mais pour la performance, ils voient plus grand et proposent de faire du monde entier le sujet de l’exercice #Perec40 : « Cette fois, c’est la planète qui sera l’objet, durant une heure, d’une description minutieuse et multiple, de ses mouvements infimes et ignorés, de ses petits riens, de sa quotidienneté. »

