Vivendi veut rassurer : “Nous serons extrêmement attentifs à la concurrence

Le projet d’OPA rendu public, les intentions de Vivendi dans le rachat de Lagardère devenaient plus claires. Mais surtout, posaient définitivement et noir sur blanc des bruits de couloirs — ou des analyses considérées comme farfelues. Deux groupes présentés comme complémentaires, qui à terme deviendraient « un grand groupe de culture européenne et d’envergure internationale ». Cela, dans les secteurs des médias, des œuvres et de la communication, tout en parvenant à maîtriser les canaux de création, diffusion et production.

Le paysage concurrentiel a changé

Si l’OPA s’imposait légalement, dès lors que Vivendi avait racheté les parts d’Amber Capital dans le groupe Lagardère, le président du directoire, Arnaud de Puyfontaine rentre rapidement dans le vif du sujet. Pas de démantèlement prévu de Lagardère, un maintien de la gouvernance et un discours rassurant : le potentiel de croissance du futur groupe.

Plus intéressant, en revanche, l’analyse portée sur le rapprochement entre Hachette Livre et Editis. Impossible ? Pas pour le président du directoire : « Le paysage concurrentiel de 2022 n’est pas le même qu’en 2003. Il y a vingt ans, le projet était seulement francophone. […] Dans le secteur de la distribution, en 2003, l’e-commerce ne représentait que 3 % de part de marché. Aujourd’hui, il en représente 20 %. Enfin, la définition fine des marchés pertinents est différente. »

Un « champion » de l’édition française au niveau mondial aura besoin d’assises solides. Sans pour autant mettre en péril, assure Arnaud de Puyfontaine, le marché du livre. Ont déjà été évoqués les questions de concurrence sur la distribution, les segments scolaires et parascolaires, pour exemple : « Nous serons extrêmement attentifs à la concurrence sur l’ensemble des marchés et nous nous mettrons en parfaite conformité avec les règles de la concurrence édictées par la Commission européenne », indique-t-il.

Les échanges avec la Commission européenne, qui sera en charge d’examiner le dossier — présenté dans les prochains mois —, ont commencé.

Pas de questions idéologiques

Pour autant, seuls quelques éléments et projections sont avancés, comme la solution de livraisons de commandes aux libraires en 24h « pour que ces derniers puissent jouer à armes égales avec les acteurs de l’e-commerce ». Pas de précisions sur un possible détourage, donc, pas plus que sur les ventes des actifs Editis ou Hachette Livre à des concurrents, à terme. Antoine Gallimard, devant la Commission du Sénat, avait évoqué son envie de racheter la société Hatier, par exemple. Mais pas de commentaires du président du directoire.

Un dernier point est balayé : la dimension idéologique. Pointée par les sénateurs lors de l’audition de Vincent Bolloré, cette notion est renforcée par le soutien que le milliardaire apporte au polémiste d'extrême droite Éric Zemmour — peut-être au point de créer une confusion entre les deux personnes. « Il n’y a aucune intention politique. On nous prête beaucoup d’arrière-pensées inexactes. Je me tiens donc à la disposition de tous ceux qui expriment ces craintes pour leur démontrer leurs erreurs factuelles », conteste Arnaud de Puyfontaine.

Et de conclure : « Par exemple dans le domaine de l’édition, il n’y a qu’à regarder tous les ouvrages politiques édités par Editis pour constater que toutes les opinions sont exprimées. »

