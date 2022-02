Rachat de La Boite de jeu : la stratégie d'Hachette dans les jeux de société

La veille, c’est le groupe Auzou qui dévoilait le rachat de The Flying Games, créé en 2013 par David Perez. Un catalogue de jeux qui se destine à toute la famille, doublé par des figures à collectionner. Ce 23 février, Hachette Livre fait à son tour état de l’acquisition d’une participation majoritaire dans La Boîte de jeu.

Société française fondée en 2013 également, elle a à sa tête Benoit Bannier, Benjamin Carayon et Timothée Gibelin. Avec des produits comme Cerbère ou It’s a Wonderful World, l’éditeur LBDJ (de son petit nom) a connu une forte croissance. En 2020, elle affichait 1,878 million € de chiffre d’affaires pour 233.000 € de bénéfices.

Mais elle a également su développer une certaine expertise dans le secteur du financement participatif, à travers ses lancements de produits sur Kickstarter. À ce jour, son catalogue réunit une vingtaine de jeux, avant tout ciblé sur les fans de stratégie.

Benoit Bannier poursuivra, avec ses équipes, le développement de La Boîte de Jeu en continuant à la diriger, aux côtés d’Isabelle Jeuge-Maynart, CEO d’Hachette Boardgames, qui sera nomméeprésidente.L’acquisition du contrôle de la société par Hachette Livre permettra au groupe de renforcer la branche Hachette Boardgames avec ce studio de premier plan. La Boîte de Jeu est d’ores et déjà distribué par Blackrock Games qui fait également partie d’Hachette Boardgames, depuis octobre 2019. Un investissement tourné vers la perspective de maîtriser la chaîne de valeur.

En outre, l’expertise de Benoit Bannier et de son équipe en matière de lancements Kickstarter, devrait leur permettre de développer au sein de La Boîte de Jeu un service d’agence de conseil destiné aux studios du groupe Hachette Livre, mais aussi à des studios hors groupe, pour des lancements sur les plateformes collaboratives.

L’opération étant soumise à certaines conditions suspensives usuelles, sa réalisation devrait intervenir d’ici la fin du mois de février 2022.

Notons que depuis 2019, le secteur des jeux de société fait l’objet d’une attention toute particulière de la part du groupe Hachette, tant en France – rachat de Hiboutatillus début juin 2021 – qu’aux États-Unis – rachat du groupe Randolph fin juin 2021. La Boîte de Jeu complétera donc l’offre éditoriale proposée au sein des studios actuels qui comptent également : Funnyfox (généraliste), Studio H (stratégie et famille), Sorry We Are French (stratégie et famille), Le Scorpion Masqué (famille et ambiance) et Gigamic (famille).

