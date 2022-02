Jean-Jacques Schuhl : Les ombres portées

« C’est cette atmosphère de limbes entre la vie et la mort que j’avais retrouvée dans ses apparitions. » Jean-Jacques Schuhl n’abandonne pas son terrain de prédilection : les infra-mondes. De son hémorragie interne de novembre 2020, et des apparitions qui en ont résulté, Schuhl ne tire pas une grande étude mystico-historique, mais un texte distancié et énigmatique, fragmentaire, et désarçonnant.

Le texte commence par la Une du New York Times : Vous êtes l’homme de l’année. On entre alors dans l’univers irréel, et en même temps, toujours banal, de Jean-Jacques Schuhl. Un va-et-vient entre le vraisemblable et le véritable. Sa tentative : être à la lisière des genres et des réalités. Le concret, c’est son bureau parisien, son lit d’hôpital, ses conversations avec un médecin. La porte vers l’indicible, une phrase qui s’est écrite toute seule durant la nuit, en anglais, et qu’il découvre au réveil.

En quelque 90 pages, où il est difficile de dégager une trame, on passe de New York à Moscou, et entre les deux, l’auteur de Rose poussière réfléchit sur la notion d’ombre. Pour lui, les ombres disparaissent. Aujourd’hui, tout doit être dans la lumière : « Information, communication, exécution », voici les trois mantras d’un monde moderne, dont il est étranger, étant « du signe du verso ! » Même au cinéma, le négatif a disparu à l’ère du numérique. Apollon a gagné et Schuhl est un enfant de Dionysos. Dans son récit, il assimile l’ombre au double.

Il va même plus loin, en faisant se confondre ombre et âme, comme pour certaines tribus africaines. Pour lui, « l’âme est à l’extérieur, autour de nous, entre nous et les autres. Parfois il y a de l’âme, parfois il n’y en a pas. » En passant, il semble confesser un esprit dissocié. Jean-Jacques Schuhl est un outsider et ne s’en cache pas : « j’avais du mal à prendre part à la vie des hommes, encore aujourd’hui, leurs travaux, leurs jeux, leurs peines. » D’où sa prédisposition aux chimères. La part mystérieuse, ce qui aime se cacher, se voiler, comme la vérité. L’ambition : faire voir ce qui transparaît derrière ce qui paraît, que ce soit par son style ou par le récit, construits en jeux de surexpositions et surimpressions.

Combat d’Eros et Thanatos

Schuhl continue, comme dans ses précédents textes, à s’appuyer sur un grand nombre de références, pour se faire oublier, tout en ne parlant que de lui. La femme sans ombre d’Hoffmanstahl, Mallarmé, Dürer, Baudelaire et son thyrse emprunté au dieu taureau, ou Burroughs, dont il emprunte le style fragmentaire. Un montage à la Godard, ou Huit et demi. Une technique d’écriture, où des textes disparates sont raccordés pour façonner une sorte de Frankenstein littéraire composé de genres amalgamés.

Schuhl ne semble parler que de lui, mais pour constamment en sortir. « L’art n’est pas une expression de soi, mais l’échappée hors de soi » reprend-il à T.S. Eliot. Un texte qui frôle toujours la parapsychologie, l’ésotérisme, le paranormal.. Celui qui n’aura fait, dans tous ces textes, que transfuser du sang des autres dans ses livres aux êtres souvent exsangues a fini par rejeter la greffe…

Ses apparitions, « semblent revivre, ou rejouer, éternellement une scène du passé qui elle-même n’avait été que pures conventions. » « Je veux juste les apparitions sans la mort imminente ! », s’écrit-il, « moi et mon double dans ces cinq plans, j’aimerais qu’ils repassent, les trois ivrognes anglais ruisselants, la dame en taffetas, les deux religieuses avec cornettes, les tanks.. » « Le plaisir et le sentiment d’approche de la mort, même zone ? - Oui, et l’un peut prendre le dessus sur l’autre. - Le combat d’eros et de thanatos ?! Et productrices d’images et même de formes ? - Oui. »

Le poète irlandais Yeats est également présent, car il a vécu la même chose que l’auteur : pas moins de 17 apparitions pour le poète partagées dans un poème, contre 5 pour Schuhl. Des « blocs de réalité autonomes, étrangers à moi, mais dont je fais partie » qu’il semble avoir annoncés, 12 ans plus tôt, dans son dernier roman, Entrée des fantômes. Pour ce roman-ci, il avait expliqué avoir « simulé des fantômes ». « Les esprits que tu invoques, tu finiras par ne plus pouvoir t’en débarrasser », ajoute-t-il dans son dernier texte.

« - Fakir… ? Guignol… ? Véda… ? - Ne faites pas attention, je parle tout seul… »