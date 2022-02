Le groupe Auzou rachète The Flying games, spécialisé dans les jeux de société

Les deux éditeurs ont en commun des univers graphiques forts, un matériel de qualité et des règles de jeux soignées. C’est tout naturellement que le rapprochement s’est opéré.

Marque lancée par David Perez en 2013, le catalogue de The Flying Games contient une dizaine de jeux, et sort environ deux nouveautés par an. Grâce à des mécaniques innovantes et des règles simples adaptées à toute la famille, la marque a su développer des jeux plébiscités par le monde du jeu de société. The Flying Games, dont les jeux à figurines colorées sont une des marques de fabrique, est distribué en France et à l’étranger par la société Blackrock Games.

Gauthier Auzou, PDG du groupe Auzou, se félicite de cette collaboration et des échanges enrichissants autour de ce nouveau challenge : « Cette opération s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de développement en France et à l’étranger qui consiste à consolider notre expertise sur le jeu, tout en élargissant notre gamme de produits. »

Quatrième éditeur jeunesse en France, Auzou est aujourd’hui une maison présente plus largement dans l’univers de la jeunesse. Suite à la création en 2016 d’un pôle 100 % dédié au jeu de société, l’éditeur a su mettre la qualité et la création au cœur de son catalogue en travaillant avec des auteurs de jeux expérimentés et grâce à une équipe éditoriale dynamique.

« Je me réjouis vraiment des discussions passionnantes menées avec Auzou. Nous partageons les mêmes valeurs, la même politique envers les auteurs, et nous sommes animés par le même désir de faire grandir les univers proposés chez The Flying Games », assure David Perez.

Ce dernier continuera d’éditer les jeux sous sa marque The Flying Games tout en contribuant à faire briller un peu plus le catalogue Auzou Jeux.

crédits photo : The Flying games