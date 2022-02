Le créateur de Peaky Blinders adapte les Grandes Espérances de Dickens

C'est la septième fois que la BBC propose une adaptation de cette oeuvre majeure de Charles Dickens, après Dickensian, mini-série regroupant divers personnages de ses livres. C'est également la seconde fois que Steven Knight réalise une adaptation de l'écrivain anglais : Un chant de Noël, ou A Christmas Carol, était sorti en 2019 sur BBC One. Lucy Forbes, connue pour The End of the F***ing World, sera la réalisatrice principale.

Le résumé des Grandes Espérances par l'éditeur Le Livre de Poche (trad. Jean-Pierre Naugrette) :

Elevé, à la mort de ses parents, par le redoutable dragon domestique que le Ciel lui a donné pour sœur, Pip (Philip Pirrip) semble promis à l’existence obscure d’un jeune villageois sans fortune. C’est compter sans la bienveillance des divinités tutélaires qui veillent sur son enfance. Car Pip a le privilège de vivre au milieu de créatures singulières dont l’existence seule accrédite la croyance au miracle : il y a tout d’abord le sourire débonnaire, l’amitié protectrice et complice de son beau-frère, le forgeron Joe Gargery, puis la rencontre terrifiante mais bientôt miraculeuse d’Abel Magwitch, forçat au grand cœur, émule de Jean Valjean, qui saura lui rendre au centuple son modeste bienfait. Mais il y a surtout la pittoresque Miss Havisham et son éblouissante protégée, Estella.

Fionn Whitehead, notamment connu pour ses rôles dans Dunkerque et Bandersnatch (Black Mirror) sera Pip, accompagné par Olivia Colman, Ashley Thomas, Owen McDonnell, Trystan Gravelle et Matt Berry. Du côté de la production, on retrouve Tom Hardy, Ridley Scott et FX Productions, en association avec la BBC.

« Si quelqu'un devait aspirer à faire ce que Dickens a fait, ce serait de prendre la vie de la classe ouvrière et de la rendre relative à la fiction » a déclaré Steven Knight à Deadline, qui a annoncé le casting de cette adaptation. Les Grandes Espérances ont également déjà été adaptées au cinéma et au théâtre ; en voici une bande annonce, dans une version de 2013, avant de découvrir le trailer de cette nouvelle série BBC.

Crédits : Steven Knight, Wikipédia, Taylor Rooke / Couverture des Grandes Espérances, Le Livre de Poche