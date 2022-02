La bonne chance : des petites lumières dans un village brisé

Peu avant Cordoue, le train a ralenti pour un énième arrêt, qui va lui retirer définitivement son qualificatif de train à grande vitesse : gare de Pozzonegro ! L’homme a enfin levé les yeux pour regarder, au travers de la vitre, défiler lentement un village sombre et triste avec des immeubles sombres et tristes. Sur l’un d’eux, à la grille d’un balcon délabré, un écriteau indique « À VENDRE ». Le train repart.

À Cordoue, l’homme s’anime subitement et descend du train. Dans la gare, il s’informe des horaires du prochain train vers Pozzonegro où il prétend avoir oublié de descendre. Mais aucun train n’est prévu pour cette fin de journée alors que la nuit tombe. Seul un car circule encore, qu’il emprunte, soudainement revenu de son apathie.

À Pozzonegro, au pied de l’immeuble aperçu depuis le train, il téléphone au numéro indiqué sur l’affiche de l’appartement à vendre alors que la soirée est fort avancée. Son assurance et sa volonté sont telles qu’au bout d’une heure, le propriétaire de l’appartement et un notaire le rejoignent au pied de l’immeuble. Un peu plus tard, les appréhensions du premier et les objections du second levées, un acte plein de conditionnels, mais en bonne et due forme est signé, les clés sont remises (alors que l’homme n’a même pas voulu visiter) et la transaction actée.

Sûr que, dans un village sinistré par la fermeture de la mine qui faisait son rayonnement et son activité, la vente d’un appartement était une aubaine. Mais l’empressement de l’acheteur avait de quoi soulever toutes les suspicions. L’argent reste cependant capable de beaucoup de choses. Notamment le miracle de balayer toutes les réticences…

Ce soir, l’homme va dormir dans l’appartement vide où seules quelques ampoules blafardes éclairent des pièces dont le sol montre que le ménage est un souvenir ancien.

De temps en temps, des trains passent sur la voie ferrée toute proche dans un bruit tonitruant et en faisant vibrer tous les murs.

Pendant ce temps, à Malaga, le stagiaire qui devait récupérer Pablo Hernandez à sa descente de l’AVE (le TGV espagnol) n’a trouvé personne sur le quai et personne pour répondre à ses appels téléphoniques inquiets.

Quelques jours plus tard, Raluca, qui n’est pourtant pas concierge de l’immeuble puisqu’elle est caissière au seul supermarché du village, mais était en train de nettoyer les poubelles parce qu’elle n’aimait pas leur odeur insupportable, a vu arriver ce bel homme qui a refusé la conversation qu’elle se proposait d’engager et lui a seulement lâché son prénom, Pablo ! « Un timide pas croyable » en a-t-elle déduit sans s’offusquer, au contraire, de ce premier contact plutôt froid... Qu’elle n’imagine pas un instant qu’il puisse être le dernier...

Ainsi commence le superbe roman de Rosa Montero : un roman qui se lit d’une traite, qui mélange allègrement le roman noir, le polar, le conte de fées, les frissons de peur et d’amour et bien d’autres genres encore et qui procure au lecteur le plaisir de constater que, à la fin, au moins là, tout ne va pas si mal !!!

Avec une dextérité machiavélique digne des plus efficaces ouvrages du genre, Rosa Montero fait monter un suspense « insoutenable » autour de cet homme mystérieux dont les mensonges semblent être un art de vivre, l’indécision une deuxième nature, l’ancien métier un passe-temps oublié et les silences le lieu de toutes les indifférences à moins que ce ne soit le résultat de la construction d’un monstrueux rempart vis-à-vis de tout ce qui pourrait le frôler.

Peu à peu se dévoile un personnage rongé de l’intérieur qui est bien incapable de faire le point sur lui-même et ne parvient pas à surmonter le passé qui l’accable.

À la noirceur de Pablo s’oppose la luminosité de Raluca qui est pleine de vie et d’entrain, que les vicissitudes de la vie n’ont pas réussi à blesser, qui doit encore croire au Père Noël sinon aux contes de fées et qui est une sorte d’incarnation de la gentillesse, de la bonté et fait ainsi opposition à ce Pablo qu’elle veut sauver de lui-même avec le même acharnement qu’elle met à aider Felipe, un autre habitant de l’immeuble, que les années passées au fond de la mine aujourd’hui fermée, ont accablé de problèmes respiratoires qui lui interdisent de vivre autrement qu’accroché à sa bouteille d’oxygène.

À chaque page, le Mal et le Bien mènent une lutte sans merci qui écrase les protagonistes partagés entre « les personnes qui sont capables de se mettre à la place des autres et de souffrir avec eux » (les gentils) et « les fils de pute qui cherchent seulement leur propre bénéfice » (les méchants) !

Parsemé d’histoires vraies qui donnent à voir les noirceurs dont l’âme humaine peut se parer depuis que le monde est monde (et sans jamais faiblir), le roman s’acharne à faire briller les petites lumières de Raluca dans ce village brisé par la fermeture du seul pôle d’emploi qu’il abritait et qui se vide inexorablement de sa population, laissant ses rues sombres, tristes et abandonnées.

En ces temps où le climat se détériore, la biodiversité s’étiole, la pandémie nous agresse, le prix des énergies augmente, les va-t-en-guerre parlent trop fort, l’individualisme forcené et l’exclusion de l’autre deviennent des règles de non-vie collective, ce roman est une sorte de bouée de sauvetage qui permet de croire, encore pour un instant, que tout n’est pas perdu, même si nous ne réussissons à choisir qu’« entre le mauvais et le pire », même si nous avions prévu « d’être bons » et que nous n’aurons qu’« été misérables ».

Une lecture facile, mais revigorante.